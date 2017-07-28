На Литву и Латвию - очереди из фур

В Беларуси начались выходные, а на выезд из страны — очереди. Самые большие заторы возникли на выезд в Литву и Лавтию. Об этом сообщает сайт Госпогранкомитета.



Фото: Reuters

На выезд в Литву, по состоянию на 29 июля на 15.00

Пункт пропуска Количество легковых машин Количество грузовых машин «Котловка» — «Лаворишкес» 10 140 «Каменный Лог» — «Мядининкай» 25 220 «Привалка» — «Райгардас» 0 151 «Бенякони» — «Шальчинкай» 0 118

На выезд в Латвию, по состоянию на 29 июля на 15.00

Пункт пропуска Количество грузовых машин «Григоровщина» — «Патерниеки» 145 «Урбаны» — «Силене» 130

Накануне Государственный таможенный комитет Беларуси прокомментировал образование очередей из грузовиков на границе с Литвой. Скопление грузовых транспортных средств на выезд из страны было связано в том числе с неритмичным приемом автомобилей сопредельной стороной. Имели место и сбои в работе информационных продуктов на сопредельной стороне пунктов пропуска. Образование очередей связано и со следованием большинства перевозчиков в Германию и иные страны Евросоюза через белорусско-литовскую границу, а не белорусско-польскую из-за ограничений на ввоз топлива в Польшу.

В ГПК отмечают, что очереди на границе в этот день были вполне ожидаемы. В ведомстве просят водителей, планирующих поездку за границу, учитывать эту информацию и выбирать альтернативные погранпереходы для своевременного пересечения границы.