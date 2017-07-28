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На Литву и Латвию - очереди из фур

29.07.2017 15:22 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси начались выходные, а на выезд из страны — очереди. Самые большие заторы возникли на выезд в Литву и Лавтию. Об этом сообщает сайт Госпогранкомитета.


Фото: Reuters

На выезд в Литву, по состоянию на 29 июля на 15.00

Пункт пропуска Количество легковых машин Количество грузовых машин
«Котловка» — «Лаворишкес» 10 140
«Каменный Лог» — «Мядининкай» 25 220
«Привалка» — «Райгардас» 0 151
«Бенякони» — «Шальчинкай» 0 118

На выезд в Латвию, по состоянию на 29 июля на 15.00

Пункт пропуска Количество грузовых машин
«Григоровщина» — «Патерниеки» 145
«Урбаны» — «Силене» 130

Накануне Государственный таможенный комитет Беларуси прокомментировал образование очередей из грузовиков на границе с Литвой. Скопление грузовых транспортных средств на выезд из страны было связано в том числе с неритмичным приемом автомобилей сопредельной стороной. Имели место и сбои в работе информационных продуктов на сопредельной стороне пунктов пропуска. Образование очередей связано и со следованием большинства перевозчиков в Германию и иные страны Евросоюза через белорусско-литовскую границу, а не белорусско-польскую из-за ограничений на ввоз топлива в Польшу.

В ГПК отмечают, что очереди на границе в этот день были вполне ожидаемы. В ведомстве просят водителей, планирующих поездку за границу, учитывать эту информацию и выбирать альтернативные погранпереходы для своевременного пересечения границы.

 
 
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В общей сложности из страны ждут выезда около 900 фур.

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