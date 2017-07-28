Саакашвили назвал Порошенко банальным торгашом, поделившим страну с Аваковым

Михаил Саакашвили обвинил президента Украины Петра Порошенко в том, что он поделил страну с министром внутренних дел Арсеном Аваковым ради решения своих бизнес вопросов.

В интервью «Украинской правде» Саакашвили заявил, что ошибся в Порошенко, которого, по его мнению, интересует лишь зарабатывание денег. «Это человека так и остался банальным торгашом. Я работал в Администрации президента и знаю, что большую часть времени Порошенко решает на рабочем месте свои бизнесовые вопросы», - сказал экс-глава Грузии.

По словам Саакашвили, Порошенко пошел на чудовищные сделки с Аваковым в вопросах контроля над месторождениями, государственными активами, потоками на таможне. «Они просто поделили страну между собой», - заявил он.

По словам Саакашвили, на Украине изначально знали, что против него возбуждены уголовные дела в Грузии, но на «это чхали все». По мнению политика, Порошенко пытался отправить его послом в Нидерланды, а затем хотел договориться с Грузией о том, чтобы выдать Саакашвили в эту страну. Однако этот план не прошел, потому что в Тбилиси в принципе не заинтересованы в возвращении бывшего президента.

«Мне известно, что в конце 2016 года приезжал Борис Грызлов из Минской контактной группы. И Грызлов передал ему ультиматум Путина - что меня нужно убрать из украинской политики и губернаторства. Путин очень переживал, что я в Одессе. Летом 2016 года он отправил группу ФСБ, которая снимала все квартиры вокруг моей резиденции, чтобы найти на меня компромат. Но потом их отозвали, потому что русские получили гарантии, что меня уберут с должности губернатора», - рассказал Саакашвили.

Экс-президент Грузии пошутил, что лишившись гражданства Украины, в случае необходимости будет жить в транзитной зоне киевского аэропорта «Борисполь». Он подчеркнул, что в свое время был пограничником и знает, как снова попасть в страну.

Также Саакашвили пообещал оспорить решение о лишении его украинского гражданства. «Мы пойдем в административный суд. Если в административном суде не получится, тогда пойдем в Страсбург, в Европейский суд по правам человека.