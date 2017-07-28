МИД: белорусов нет среди пострадавших при пожаре в отеле Кемера

Ранним утром субботы, 29 июля, в турецком курортном городе Кемер вспыхнул пожар в одном из отелей. По информации из разных источников, пострадало от 10 до 20 человек. Среди них граждане России и Турции. О гражданах Беларуси до определенного момента информации не поступало. Но, оказалось, что наши соотечественники не пострадали .

"По информации, полученной белорусским посольством в Турции от компетентных источников турецких властей, в сегодняшнем пожаре в районе Кемера белорусские граждане не пострадали", — сказал Мирончик.

По сообщениям турецких СМИ после срабатывания сигнализации персонал эвакуировал 400 отдыхающих. Сообщалось, что четверо из пострадавших — россияне. Они надышались дымом. Медики оказали им помощь. Официального подтверждения того, что в Кемере пострадали граждане РФ, из консульства не поступало. С возгоранием быстро справились. Отселение туристов не требуется. По предварительной информации, возгорание произошло в подвале отеля. Однако, по информации принимающих компаний, очаг возгорания находился на четвертом этаже.

Комментарий Дмитрия Мирончика слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.