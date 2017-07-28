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Очереди на выезд в Литву и Латвию ожидает почти 900 большегрузов

29.07.2017 17:44 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 июл — Sputnik. Почти 900 большегрузных автомобилей ожидают своей очереди на выезд из Беларуси в направлении Литвы и Латвии.

Очереди на выезд в Литву и Латвию ожидает почти 900 большегрузов
© Sputnik / Виктор Толочко
ГТК объяснил возникновение очередей на границе с Литвой

Самая большая очередь грузовиков по состоянию на 16:00 скопилась в пункте пропуска "Каменный лог" на белорусско-литовской границе. Здесь своей очереди на выезд ожидают 190 большегрузов. В очереди стоят и легковые автомобили — порядка 35 машин.

Очереди из легковых автомобилей наблюдаются также в пункте пропуска "Котловка" на белорусско-литовской границе, а также на обоих пунктах пропуска белорусско-латвийской границы. На каждом из этих направлений стоит по 10 машин.

Самая маленькая очередь из большегрузов в настоящее время стоит в пункте пропуска "Бенякони" на белоруско-литовской границе (125 машин). В направлении Латвии в пункте пропуска "Урбаны" своей очереди ожидают 140 фур, в пункте пропуска "Григоровщина" — 150.

Смотрите также:

Видеофакт: очереди фур в "Каменном Логе" >>

 
Теги: Минск
 
 
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Определенные затруднения движения в трех пунктах пропуска на северных границах Беларуси испытывают и водители легковых автомобилей.

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