Азаренко снялась с турнира в Стэнфорде из-за вирусной инфекции





Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не сыграет на турнире категории "Премьер" в Стэнфорде (США).

Об этом сообщила сама Виктория Азаренко в социальных сетях.

"Мне очень грустно, что я не смогу сыграть на турнире в Стэнфорде на следующей неделе. В течение всей недели я чувствую недомогание из-за вирусной инфекции. Один из лучших турниров сезона, который я вынуждена пропустить, был отмечен в моем календаре с первого дня, когда я решила вернуться в большой теннис после рождения сына Лео. Мне очень грустно, что я не смогу сыграть перед своими болельщиками в Стэнфорде. Надеюсь вернуться в следующем году", --сообщила белорусская теннисистка.

Очередной турнир, на который заявлена белоруска, - турнир в Цинциннати (США), стартующий 14 августа. Фамилия Виктории Азаренко также фигурирует в числе участниц последнего в сезоне турнира "Большого шлема" - открытого чемпионата США (US Open). В нем она сыграет по своему защищенному рейтингу. Для Азаренко этот турнир будет 11-м в карьере. Дважды подряд, в 2012 и 2013 годах, она уступала в решающих поединках американке Серене Уильямс, пишет БЕЛТА.