Десять фильмов, которые заставят вас рвануть в путешествие

Фильмы о путешествиях — не только отличный мотиватор собрать рюкзак с самым необходимым и отправиться воплощать мечты, но и возможность развалившись на уютном диване совершить виртуальный тур по самым разным странам и городам. AFISHA.TUT.BY специально для вас собрала 10 мотивирующих, красивых и непопсовых фильмов о путешествиях по самым разным частям света.

Северная Америка

«Дикая»

Режиссер: Жан-Марк Валле. В ролях: Риз Уизерспун, Лора Дерн, Томас Садоски, Кин МакРей.

Фильм, сценарий которого основан на книге главной героини повести Шерил Стрэйд, отправляет зрителя в путешествие по высокому и опасному участку горного массива Сьерра-Невада и Каскадных гор. Красота, от которой перехватывает дыхание, особенно, наверное, у белорусов, которые из постоянной рельефной экзотики могут наблюдать только за логойскими холмами.

Зачем женщина отправляется в такой авантюрный поход? Все прозаично: чтобы убежать от своего не самого простого прошлого, которое напоминает о смерти мамы и неудавшемся браке. Но тысячи шагов, ссадины от рюкзака на спине и красоты Северной Америки делают свое дело — финишную ленту переступает практически новый человек.

«В диких условиях»

Режиссер: Шон Пенн. В ролях: Эмиль Хирш, Хэл Холбрук, Марша Гей Харден, Уильям Херт.

Вряд ли вы сможете отыскать много фильмов о путешествиях, герои которых отправляются автостопом в Турцию, чтобы затем провести несколько недель на песке у моря. Зато в историях о трипах куда-нибудь посевернее да позаснеженнее недостатка нет. Вот и главный герой фильма «В диких условиях» решает отправиться автостопом по Северной Америке к манящей дикой Аляске.

В центре сюжета в очередной раз персонаж, который решает отправиться подальше от дома из-за проблем в семье. Он отдает свои накопления в благотворительный фонд, потому что понимает — на деньгах счастье не построишь, набрасывает лямки рюкзака и мчится за настоящим счастьем и эмоциями.

А кроме восхитительных американских пейзажей по пути герою предстоит встретить и множество уникальных людей, собеседников и наставников, каждый из которых меняет его жизнь.

Центральная и Латинская Америка

«Че Гевара: Дневники мотоциклиста»

Режиссер: Вальтер Саллес. В ролях: Гаэль Гарсиа Берналь, Родриго де ла Серна.

Этот фильм каждый любит за что-то свое. Кто-то — за восхитительные пейзажи Латинской Америки, кто-то — за дух роуд-муви, кто-то — за историю дружбы, кто-то — за особый документализм — фильм был снят буквально по дневнику Эрнесто Гевары. Но, пожалуй, одно из главных качеств фильма — возможность проследить, как зарождался революционно-бунтарский дух в юноше. Будущий человек-символ уезжает из родной страны среди прочего и для того, чтобы переспать со всеми девушками Южной Америки, но сталкивается с реалиями жизни населения и понемногу начинает двигаться к своему будущему.

Плюс ко всему этот фильм — отличная возможность погрузиться в трип по Южной Америке, причем не только насладиться пейзажами аргентинской земли и ревущей Амазонки, но и узнать больше о том, какие люди жили на этой территории и в каких условиях.

«Искусство путешествовать»

Режиссер: Томас Вилан. В ролях: Кристофер Мастерсон, Джонни Месснер.

С другой стороны, вы можете посмотреть на Центральную Америку без магической ауры будущей легенды и истории ее становления. Просто путешествия, просто парень, который бежит от болезненного прошлого, просто спонтанное решение отправиться в дорогу вместо плана узнать поближе всех женщин Южной Америки.

Фильм подкупает своей наивностью и искренностью, дополненной немного прыгающим сюжетом, логическими несостыковками и сыроватыми диалогами. А еще он дает возможность отправиться в Республику Никарагуа, джунгли Дарьенского пробела, Колумбию, Панаму, Перу, хотя бы через экран взглянуть на древний город инков Мачу-Пикчу и знаменитое соляное озеро Уюни в Боливии.

Австралия

«Тропы»

Режиссер: Джон Керран. В ролях: Миа Васиковска, Адам Драйвер.

В пустынях, согласитесь, есть какое-то своеобразное очарование. Хотя сложно сказать, думала ли об этом юная путешественница Робин, которая в компании четырех верблюдов и собаки решила пересечь дикую Австралию. В любом случае, благодаря ее свершению и журналистам National Geographic о девушке узнал весь мир, а заодно благодаря фильму каждый смог окунуться в горячий трип по пустынной части континента.

Что еще интересно, героиня отнюдь не бежит от каких-либо проблем и не пытается отчаянно отыскать себя, а просто-напросто утоляет свою жажду путешествий. Поэтому, наверное, фильм во многом лишен пронзительно-драматичных моментов, ведь эта лента о том, как поставить цель и достичь ее.

Азия

«Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники» Режиссер: Уэс Андерсон. В ролях: Оуэн Уилсон, Эдриен Броуди, Джейсон Шварцман.

Если кроме стереотипов вроде коров на улицах и песен, которыми заменяют любые диалоги, вы об Индии мало знаете, вам стоит посмотреть почти живую классику — «Поезд на Дарджилинг». По сюжету главный герой придумывает для себя и двух братьев путешествие, главная цель которого — наладить внутрисемейные связи, которые серьезно пошатнулись после смерти отца. Финальная точка приключения — визит к матери в далеком монастыре.

Юмор, непередаваемая атмосфера и множество картин самой настоящей взаправдашней Индии с ее уникальной природой и людьми — ради этого смотрят «Поезд на Дарджилинг».

Африка

«Большие приключения в Африке»

Режиссер: Дебс Гарднер-Патерсон. В ролях: Эрия Ндаямбадже, Роджер Нсенгиюмва, Саню Джоанита Кинту, Ив Дюсенж, Шерри Сильвер.

Наверняка вы уже заметили, что большинство фильмов о путешествиях строятся на том, что главный герой пытается превозмочь себя и убежать от своего нерадужного прошлого. История африканских ребятишек из «Больших приключений» совсем другая — они просто хотели из своей Руанды попасть на чемпионат мира по футболу в ЮАР. Конечно, у одного персонажа есть и более серьезная цель — победить ВИЧ-инфекцию, но только в будущем.

Еще более редкой находкой фильм делает и тот факт, что толковых картин про горячий континент почти и нет. «Большие приключения» дают насладиться Африкой и взглянуть на то, какой в действительности этот уголок земли, через призму детского оптимизма.

Европа

«Легко живется с закрытыми глазами»

Режиссер: Давид Труэба. В ролях: Франсеск Коломер, Хавьер Камара, Наталия де Молина.

Фильмов, в которых Европа становится частью безумного трипа или хотя бы выступает важнейшей частью повествования, на пальцах не пересчитать. Наверняка многие из них вы и сами видели — от «Евротура» до «Полночи в Париже» или «Римских каникул». Мы же постарались подобрать менее стандартный фильм — испанскую ленту 1966 года.

Заодно и продолжим рассказ о фильмах про путешествия без гнетущих причин отправиться в дорогу. Главный герой картины — большой фанат Джона Леннона, который решает отправиться на встречу с кумиром в Альмерию, где снимают фильм «Как я выиграл войну» с участием музыканта. В попутчики к нему попадает беременная девушка Белен, которая сбежала из монашеского пасиона, и паренек Хуанхо, который оставил дом из-за приказа отца состричь волосы.

Вместе с героями вы совершите небольшой трип по теплой и весенней Испании, жизнеутверждающий и трогательный.

Кругосветки

«Пока не сыграл в ящик»

Режиссер: Роб Райнер. В ролях: Морган Фримен, Джек Николсон.

Два соседа по палате, механик в исполнении Моргана Фримена и бизнесмен от Джека Николсона, узнают, что из-за рака им осталось жить всего ничего. Значит, стоит сделать все то, что долгие годы откладывали. Бизнесмен убеждает друга отправиться в кругосветное путешествие и выполнить все пункты из списка «что нужно сделать», сам финансирует приключение и отправляется вместе с ним.

Фильм о том, что никогда не бывает поздно сделать что-то по-настоящему грандиозное и воплотить свои мечты, какими бы безумными они ни были. Но лучше все-таки об этом задумываться не в последний момент, чтобы точно успеть.

«Невероятная жизнь Уолтера Митти»

Режиссер: Бен Стиллер. В ролях: Бен Стиллер, Шон Пенн, Кристен Уиг.

Блестящий фильм для ценителей брутальной красоты мест вроде Гималаев, Гренландии и Исландии, а также для фанатов путешествий с максимальным количеством теплой одежды на теле. Но кроме отличного саундтрека и великолепных пейзажей неприступной красоты фильм хорош и своей определенно мотивирующей составляющей.

Главный герой в исполнении Бена Стиллера — стандартный обыватель, чья жизнь вообще ничем не примечательна. Зато в своих фантазиях он может по-настоящему разгуляться — отправиться хоть в космос. По воле случая он получает возможность перенестись из приключений в мире грез к приключениям в мире реальном, и это оказывается не менее захватывающим. А все благодаря путешествиям на парочку островов и в горы.