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День десантника: "Рыцари неба" разыграли водный бой
29.07.2017 18:22 — Разное | Sputnik Беларусь
Водный бой инсценировали для гостей праздничного шоу "Рыцари неба" виновники торжеств — десантники и бойцы спецопераций. Мероприятие, которое всю субботу проходит у Дворца спорта и включает в себя множество зрелищных эпизодов, приурочено ко
© Sputnik / Виктор Толочко
Погода внесла ряд корректировок в программу — в частности, организаторы отказались от группового прыжка парашютистов, но большинство обещанных активностей и показательных выступлений состоялись.
Зрители смогли увидеть, как десантники атаковали объект противника на воде, разминировали, эвакуировали людей и после уничтожили захваченное плавсредство.
Самые яркие моменты водного боя смотрите на видео Sputnik.
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Захват водного объекта противника стал самым зрелищным эпизодом большого праздничного шоу у Дворца спорта, которое по случаю профессионального праздника...
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