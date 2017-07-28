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День десантника: "Рыцари неба" разыграли водный бой

29.07.2017 18:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Водный бой инсценировали для гостей праздничного шоу "Рыцари неба" виновники торжеств — десантники и бойцы спецопераций. Мероприятие, которое всю субботу проходит у Дворца спорта и включает в себя множество зрелищных эпизодов, приурочено ко Дню десантника и посвящено 100-летию Вооруженных сил.

День десантника: "Рыцари неба" разыграли водный бой
© Sputnik / Виктор Толочко
День десантника: вместо купания в фонтанах вальс БТР и водный бой

Погода внесла ряд корректировок в программу — в частности, организаторы отказались от группового прыжка парашютистов, но большинство обещанных активностей и показательных выступлений состоялись.

Зрители смогли увидеть, как десантники атаковали объект противника на воде, разминировали, эвакуировали людей и после уничтожили захваченное плавсредство.

Самые яркие моменты водного боя смотрите на видео Sputnik.

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Теги: Минск
 
 
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Захват водного объекта противника стал самым зрелищным эпизодом большого праздничного шоу у Дворца спорта, которое по случаю профессионального праздника...

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