Водный бой инсценировали для гостей праздничного шоу "Рыцари неба" виновники торжеств — десантники и бойцы спецопераций. Мероприятие, которое всю субботу проходит у Дворца спорта и включает в себя множество зрелищных эпизодов, приурочено ко Дню десантника и посвящено 100-летию Вооруженных сил.



© Sputnik / Виктор Толочко День десантника: вместо купания в фонтанах вальс БТР и водный бой

Погода внесла ряд корректировок в программу — в частности, организаторы отказались от группового прыжка парашютистов, но большинство обещанных активностей и показательных выступлений состоялись.

Зрители смогли увидеть, как десантники атаковали объект противника на воде, разминировали, эвакуировали людей и после уничтожили захваченное плавсредство.

Самые яркие моменты водного боя смотрите на видео Sputnik.

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