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"Воины Содружества" будут соревноваться в стрельбе, эрудиции и танцах
29.07.2017 18:40 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 июл — Sputnik. Конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий "Воин Содружества" стартовал в субботу в Минске, сообщили в Министерстве обороны Беларуси.
В этом году конкурс проходит в рамках Армейских международных игр-2017, которые торжественно открылись в субботу в Подмосковье. Игры проводятся с 29 июля по 12 августа одновременно в пяти странах: Беларуси, России, Азербайджане, Казахстане и Китае.
Открывая состязание, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь Генерал-майор Олег Белоконев отметил, что одной из основных целей конкурса является развитие и укрепление дружественных связей между военнослужащими вооруженных сил государств-участников СНГ.
В конкурсе примут участие команды от вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана и Российской Федерации. В команде — четыре человека, в том числе одна девушка. Все военные — контрактники.
© Sputnik Илья Питалев
Церемония открытия Армейских международных игр "АрМИ-2017"
Им предстоит пройти несколько этапов: померяться силами в профессионализме и меткости, пройти военно-спортивное испытание, показать знания на этапе "Эрудит", а также литературно-художественный и танцевальный талант на творческом этапе. Испытания будут проходить на базе 120 отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны и Драматического театра Белорусской Армии.
Конкурс "Воин Содружества" по решению Совета министров обороны государств-участников СНГ проводится с 2009 года. Беларусь принимает его во второй раз.
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Конкурс стал одним из дисциплин Армейских международных игр-2017, которые сегодня торжественно открылись в Подмосковье и будут проходить с 29 июля по 12 августа...
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