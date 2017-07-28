МИНСК, 29 июл — Sputnik. Конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий "Воин Содружества" стартовал в субботу в Минске, сообщили в Министерстве обороны Беларуси.

В этом году конкурс проходит в рамках Армейских международных игр-2017, которые торжественно открылись в субботу в Подмосковье. Игры проводятся с 29 июля по 12 августа одновременно в пяти странах: Беларуси, России, Азербайджане, Казахстане и Китае.

Открывая состязание, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь Генерал-майор Олег Белоконев отметил, что одной из основных целей конкурса является развитие и укрепление дружественных связей между военнослужащими вооруженных сил государств-участников СНГ.

В конкурсе примут участие команды от вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана и Российской Федерации. В команде — четыре человека, в том числе одна девушка. Все военные — контрактники.



© Sputnik Илья Питалев Церемония открытия Армейских международных игр "АрМИ-2017"

Им предстоит пройти несколько этапов: померяться силами в профессионализме и меткости, пройти военно-спортивное испытание, показать знания на этапе "Эрудит", а также литературно-художественный и танцевальный талант на творческом этапе. Испытания будут проходить на базе 120 отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны и Драматического театра Белорусской Армии.

Конкурс "Воин Содружества" по решению Совета министров обороны государств-участников СНГ проводится с 2009 года. Беларусь принимает его во второй раз.