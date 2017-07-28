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"Юность" проиграла в матче за 3-е место на Кубке Минска

29.07.2017 18:42 — Разное | Tut.by  
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Хоккеисты минской «Юности» проиграли в матче за 3-е место ханты-мансийской «Югре» на турнире «Кубок Минска», который проходит на льду «Чижовка-Арены» и приурочен к 950-летию столицы Беларуси.

«Юность-Минск» — «Югра» — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

«Юность-Минск»: И. Брикун (Шибанов); Антонов — Щенков, Феоктистов — Уолтерс — Михнов (К); Казакевич — Претнар, Медведев — Дугин — Плотников; Шелег — Мицкевич, Гайнетдинов — Развадовский — Когалев; Ерохо — Иванов, Парфеевец — Словак — Туркин; Барковский.

«Югра»: Проскуряков (Фокин); Лекомцев — Шулаков; Панов (К) — Д. Макаров — Скачков; Угольников — Валентенко, Савинайнен — Курьянов (А) — Королев; Юшкевич — А. Макаров, Анкудинов — Ильин — Купцов; Варфоломеев — Горбунов — Ан. Алексеев; Погоришный, Меляков.

Шайбы: 1:0 — Уолтерс (3.34), 1:1 — Скачков (6.04), 1:2 — Королев (27.52), 1:3 — Курьянов (44.19), 1:4 — Савинайнен (54.05).

Минчане быстро открыли счет — отличился американский новобранец «Юности» Райан Уолтерс. Однако россияне быстро отыгрались, а во втором и третьем периодах вышли вперед и закрепили свое преимущество.

В финале Кубка Минска сыграют ярославский «Локомотив» и московское «Динмо», решающий матч на льду «Чижовка-Арены» начнется в 19.30.

В поединке за 5-е место минское «Динамо» сегодня взяло верх над рижскими динамовцами.

На воскресенье, 30 июля, запланирован товарищеский матч команд «Юность-Минск» и «Локомотив», который начнется в 14.00.

 
Теги: Минск
 
 
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Хоккеисты минской "Юности" проиграли в матче за 3-е место ханты-мансийской "Югре" на турнире "Кубок Минска", который проходит на льду "Чижовка-Арены" и приурочен к...

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