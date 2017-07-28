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Дождь не помешал: на #ПРОНЕБО крутили фигуры высшего пилотажа
29.07.2017 18:50 — Разное | Sputnik Беларусь
Большинство мероприятий фестиваля авиационного спорта
Высший пилотаж показали летчики на Як-50. Состоялись и соревнования вертолетчиков в рамках этапа Кубка мира. Винтокрылые машины состязались в перевозке грузов и вертолетном слаломе. Кроме того, гости фестиваля смогли воочию увидеть, кто быстрее преодолевает расстояния — вертолет в небе или внедорожник на земле.
Ответ на этот вопрос, а также другие подробности первого дня авиационного фестиваля смотрите на видео Sputnik.
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Из-за непогоды отменили только показательные выступления реактивных самолетов, они пролетели над зрителями и отсалютовали публике тепловыми ловушками.
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