Дождь не помешал: на #ПРОНЕБО крутили фигуры высшего пилотажа

Большинство мероприятий фестиваля авиационного спорта #ПРОНЕБО состоялось, несмотря на облачную погоду. Скорректировали лишь выступления реактивной авиации, передает корреспондент Sputnik. От фигур высшего пилотажа в их исполнении отказались. Серьезная техника лишь пролетела над зрителями и отсалютовала им тепловыми ловушками.

Высший пилотаж показали летчики на Як-50. Состоялись и соревнования вертолетчиков в рамках этапа Кубка мира. Винтокрылые машины состязались в перевозке грузов и вертолетном слаломе. Кроме того, гости фестиваля смогли воочию увидеть, кто быстрее преодолевает расстояния — вертолет в небе или внедорожник на земле.

Ответ на этот вопрос, а также другие подробности первого дня авиационного фестиваля смотрите на видео Sputnik.

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