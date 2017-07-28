МИНСК, 29 июл — Sputnik, Антон Курилкин. Открытие третьих Армейских международных игр состоялось в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке, которая известна многим любителям танковой техники по музею с большой коллекцией разнообразных бронированных машин — начиная от серийных танков и заканчивая экспериментальными разработками — например, сверхтяжелого танка "Маус".

Первым прошедшим соревнованием стал "Танковый биатлон", в котором состязаются лучшие экипажи танкистов 19 армий мира, в том числе и Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана. В первый день на подмосковном полигоне Алабино, где проходят соревнования, мастерство показывали экипажи из команд Азербайджана, Анголы, Лаоса, Уганды, Таджикистана, Китая, Кувейта и Монголии.

Самый близкий полигон

Дорога до парка "Патриот" и полигона Алабино из Москвы занимает чуть больше часа — оба объекта находятся примерно в 55 километрах от российской столицы. Это самая доступная площадка соревнований — большинство состязаний проходят на армейских полигонах, до которых добраться не так просто — например, горные стрелки соревнуются на Эльбрусе, на высоте нескольких тысяч метров над уровнем моря.

Объясняется это прежде всего спецификой соревнований — на маленьких площадях летчикам, танкистам, пехотинцам и морякам просто не развернуться. Впрочем, состязаются не только они — выучкой и умениями меряются кинологи, саперы и военные повара.

Отразилась военная специфика и на торжественной церемонии открытия. Большинство почетных гостей — высокопоставленные военные: министры обороны, начальники генеральных штабов и их заместители.

Незадолго до открытия в небе над "Патриотом" начал раскатываться стрекот вертолетов — важные гости прибывали на военных Ми-17 и садились в нескольких сотнях метров от сцены.

Их уже ждал караул из делегаций стран-участниц — небольшие группы, сопровождаемые знаменосцем и юнармейцем с табличкой, выстроились по боковым сторонам площади.

Вдруг раздался высокий и короткий писк и флаги стран-участниц одномоментно взмыли вверх. Спустя две минуты заиграла громкая музыка.



© Sputnik Илья Питалев Кубок Армейских международных игр "АрМИ-2017"

Началась церемония открытия с выступления министра обороны России Сергея Шойгу — он пожелал участникам удачи и заметил, что год от года география игр ширится. Например, в этом году некоторые конкурсы приняли Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Китай .

Продолжилась церемония выступлениями музыкальных коллективов — первыми выступили музыканты из Баку. Ведущий, представляя азербайджанцев, подчеркнул — страна в первый раз приняла у себя игры (в Каспийском море недалеко от Баку будут состязаться моряки) и выступает на церемонии открытия тоже первой.

Танковый биатлон

Торжественное открытие, проходящее под палящим солнцем, пришедшем наконец-то в центральную Россию, вскоре завершилось, и зрители потянулись на полигон Алабино, где проходят одни из самых зрелищных соревнований игр — танковый биатлон.



© Sputnik Илья Питалев Церемония открытия Армейских международных игр "АрМИ-2017"

В первом заезде выступали команды из Анголы, Лаоса, Таджикистана и Уганды. Зрители, разместившиеся на трибунах, с нетерпением ждали начала гонки и параллельно пытались делать ставки.

Подана команда — и танкисты рванули к своим машинам. За считанные секунды фигурки военных скрылись в недрах предоставленных Россией для соревнований Т-72Б3.

Экипажи в заездах не трогаются одновременно, а стартуют с интервалом в одну минуту. Жребий двинуться первыми выпал в первом заезде экипажу из Лаоса, а экипаж из Таджикистана выдвинулся третьим.



© Sputnik Илья Питалев Команда Таджикистана во время танкового биатлона

С первым испытанием, "змейкой", механики-водители справились отлично. А вот со стрельбой из пушки возникли проблемы — ни одна команда в первом заезде не поразила все мишени. Больше всего не повезло ангольцам — у них что-то произошло с пушкой, и несколько минут они потратили на починку орудия.

К тому моменту, когда ангольцы наконец-то разобрались с танком, экипаж таджикской сборной вырвался на лидирующее место, и даже штрафной круг из-за промаха по мишени не отодвинул их в рейтинге.

Экипаж из Таджикистана, полностью состоящий из офицеров, в целом блестяще справился с испытаниями — но условный вертолет и гранатометчика из пулеметов поразить так и не смог.

Конечно, выучка — выучкой, но на руку таджикистанцам сыграл и злой рок, который поразил остальные команды — у ангольцев сломалась пушка, у лаосцев постоянно глох двигатель, а у угандийцев что-то случилось с прицелами, и они меньше всех поразили мишеней, что вылилось в штрафные круги.

Но если бы на танковом биатлоне вручали приз зрительских симпатий, то он однозначно уехал бы в Анголу — зрители настолько прониклись неудачами экипажа, что стремились поддержать танкистов аплодисментами и криками одобрения.

Но, несмотря на симпатию, в один момент толпа отреагировала на действия командира ангольцев старшего лейтенанта Амилтона Томэ Бамби смехом — из-за волнения тот перепутал пулеметы и пытался расстрелять вражеский вертолет из курсового пулемета, а не зенитного — и за это его экипаж получил штрафной круг.

Ко второму заезду злой рок, по-видимому, покинул полигон Алабино, и заезды экипажей из Азербайджана, Китая, Монголии и Кувейта прошли без задержек и мелких поломок. Первыми к финишу пришли китайцы, которые ради соревнований даже привезли свой танк Type 96 и выступали на нем.

Они же и пришли в итоге первыми к финишу, опередив на несколько минут монгольских коллег. Третьими финишировали азербайджанцы и последними приехал экипаж из Кувейта.



© Sputnik Илья Питалев Экипаж танка Т-72 команды Кувейта производят замену пулемета во время соревнований по танковому биатлону в рамках Армейских международных играх "АрМИ-2017"

На этом заезды первого дня завершились, зрители потянулись обратно к машинам и автобусам, а военнослужащие отправились на заслуженный отдых. Впереди еще несколько заездов, а для лучших — полуфинал и финал, который состоится 12 августа.