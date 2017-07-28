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Вратарь "Крумкачоў" забил гол и получил красную карточку
29 июля стартовал второй круг чемпионата Беларуси. Матчи 16-го тура пройдут с суботы до понедельника.
А стартовала вторая половина сезона матчем в Витебске, куда
В заявку на игру был включен даже учредитель «воронов» Денис Шунто. Который, впрочем, на поле не появился.
«Витебск» — «Крумкачы» — 2:2
29 июля. Витебск. ЦСК.
Судьи — В. Шимусик, А. Войтешонок, А. Ковалев (все — Осиповичи).
«Витебск»: Гущенко (капитан) — Скитов, Бабичев, Квашук, Ледесма (Шкурин, 74), Соловей, Козлов, Тимошенко (Золотов, 81), Наумов, Карамушка, Вергейчик (Матвеенко, 62).
«Крумкачы»: Костюкевич — Челядинский (к), Василевский, Козел, Богунов, Скшинецкий, Филанович, Варванин, Драчев, Калугин, Лисакович (Карп, 58; Исаченко, 70; А. Шунто).
Голы: 0:1 — Филанович (1), 1:1 — Козлов (8), 2:1 — Вергейчик (10), 2:2 — Костюкевич (55).
Предупреждения: Калугин (35), Козлов (90+4).
Удаление: Костюкевич (77).
Несмотря на финансовые и кадровые проблемы, «Крумкачы» отчаянно сражались и сумели не проиграть, хотя с 77-й минуты играли в меньшинстве — один из героев матча голкипер Евгнений Костюкевич был удален с поля. А за 22 минуты до этого вратарь «воронов» стал автором необычного, но важного гола, воспользовавшись оплошностью своего витебского визави и забив ударом от своих ворот.
Видео:
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"Крумкачы" отчаянно сражались и сумели не проиграть, хотя с 77-й минуты играли в меньшинстве - один из героев матча голкипер Евгнений Костюкевич был удален с поля.
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