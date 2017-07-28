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Вратарь "Крумкачоў" забил гол и получил красную карточку

29.07.2017 19:28 — Разное | Tut.by  
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29 июля стартовал второй круг чемпионата Беларуси. Матчи 16-го тура пройдут с суботы до понедельника.

А стартовала вторая половина сезона матчем в Витебске, куда не доехала чуть ли не половина стартового состава «Крумкачоў», в стане которых часть игроков отказалась отправляться на гостевой поединок из-за невыплаты жалованья, долги по которому достигли уже 4 месяцев.

В заявку на игру был включен даже учредитель «воронов» Денис Шунто. Который, впрочем, на поле не появился.

«Витебск» — «Крумкачы» — 2:2

29 июля. Витебск. ЦСК.

Судьи — В. Шимусик, А. Войтешонок, А. Ковалев (все — Осиповичи).

«Витебск»: Гущенко (капитан) — Скитов, Бабичев, Квашук, Ледесма (Шкурин, 74), Соловей, Козлов, Тимошенко (Золотов, 81), Наумов, Карамушка, Вергейчик (Матвеенко, 62).

«Крумкачы»: Костюкевич — Челядинский (к), Василевский, Козел, Богунов, Скшинецкий, Филанович, Варванин, Драчев, Калугин, Лисакович (Карп, 58; Исаченко, 70; А. Шунто).

Голы: 0:1 — Филанович (1), 1:1 — Козлов (8), 2:1 — Вергейчик (10), 2:2 — Костюкевич (55).

Предупреждения: Калугин (35), Козлов (90+4).

Удаление: Костюкевич (77).

Несмотря на финансовые и кадровые проблемы, «Крумкачы» отчаянно сражались и сумели не проиграть, хотя с 77-й минуты играли в меньшинстве — один из героев матча голкипер Евгнений Костюкевич был удален с поля. А за 22 минуты до этого вратарь «воронов» стал автором необычного, но важного гола, воспользовавшись оплошностью своего витебского визави и забив ударом от своих ворот.

Видео: Watch Sport

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Теги: Витебск
 
 
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"Крумкачы" отчаянно сражались и сумели не проиграть, хотя с 77-й минуты играли в меньшинстве - один из героев матча голкипер Евгнений Костюкевич был удален с поля.

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