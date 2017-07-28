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Герасименя пробилась в финал чемпионата мира на дистанции 50 м вольным стилем

29.07.2017 20:00 — Разное | Tut.by  
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Александра Герасименя пробилась в финал чемпионата мира в плавании на 50 м вольным стилем.

В своем полуфинальном заплыве Александра Герасименя показала 4-й результат (24,59 секунды) и заняла 8-е место по итогам двух полуфиналов.

В тройку лучших по итогам полуфинальных заплывов вошли Сара Шестрем из Швеции (23,67), Пернилле Блуме из Дании (24,05) и Симоне Мануэль из США (24,12).

Золото на этой дистанции будет разыграно 30 июля.

Отметим, что Александра Герасименя на дистанции 50 м вольным стилем завоевывала серебро на Олимпиаде-2012 в Лондоне и бронзу на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

На нынешнем чемпионате мира в Будапеште Александра Герасименя выиграла бронзу на дистанции 50 м на спине.

Еще одну награду на чемпионате мира по водным вилам спорта принесла Беларуси Яна Нестерова, завоевавшая бронзу в хай-дайвинге.

 
 
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Александра Герасименя пробилась в финал чемпионата мира в плавании на 50 м вольным стилем.

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