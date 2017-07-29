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Лукашенко направил приветствие участникам Армейских международных игр
29.07.2017 20:40 — Разное | Sputnik Беларусь
Игры пройдут на территории пяти государств: Российской Федерации, Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Китайской Народной Республики.
© Sputnik Илья Питалев
"Международный терроризм угрожает всем без исключения государствам. К сожалению, и общая обстановка в мировом сообществе отличается напряженностью. Поэтому всем миролюбивым силам надо быть особо бдительными, собранными и готовыми к реагированию на самые неожиданные вызовы и угрозы. И отличная боеготовность, выучка и оснащенность вооруженных сил, взаимопонимание и военное братство союзников и партнеров являются самой надежной гарантией безопасности наших стран", — сказал Лукашенко.
Представители Вооруженных сил Республики Беларусь выступят в международных конкурсах: "Танковый биатлон", "Воин Содружества", "Чистое небо", "Ключи от неба", "Верный друг", "Инженерная формула", "Безопасный маршрут", "Мастера артиллерийского огня", "Снайперский рубеж", "Безопасная среда", "Отличники войсковой разведки", "Военно-медицинская эстафета", и "Полевая кухня". В трех из них наши военные принимают участие впервые. В этом году запланировано проведение 28 конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке. 23 из них проводились в рамках игр и ранее, а остальные проводятся в первый раз.
На территории КНР пройдут шесть конкурсов: "Суворовский натиск", "Авиадартс", "Безопасная среда", "Десантный взвод", "Чистое небо", "Мастер-оружейник". На территории Республики Казахстан будут организованы конкурсы "Мастера артиллерийского огня", "Снайперский рубеж" и "Соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов",
Приветствие Александра Лукашенко участникам третьих Армейских международных игр слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поприветствовал участников третьих Армейских международных игр-2017, которые стартовали 29 июля.
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