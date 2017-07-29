В субботу на Каменногорской, 3 открылся самый большой строительный гипермаркет Mile. Его площадь — 11 тысяч квадратных метров, а на витринах представлено больше 60 тысяч товаров. Мы пришли в магазин в день открытия, узнали о скидках и акциях этого гипермаркета, а также вместе с консультантами подсчитали, во сколько обойдется ремонт комнаты, если закупить все материалы в Mile.



Фото: Олег Киндар

Новый гипермаркет открыли утром в субботу с развлечениями и небольшими подарками для первых покупателей. Напомним, что в Минске работает еще три точки Mile, но на Каменногорской теперь гипермаркет самый большой.

Стеллажи делят объект на несколько зон — есть большой выбор обоев, продают краски, строительные материалы, текстиль, садовую мебель и мелочи для дома. Мы решили прицениться к товарам и вместе с консультантами подсчитать — во сколько обойдется покупка всех материалов для ремонта в комнате, например, на 15 «квадратов». По легенде, в нашу комнату нужно положить ламинат и переклеить обои.

Закупаемся материалами на 600 рублей для ремонта комнаты



Фото: Олег Киндар

Сначала разберемся со стенами. Консультант говорит, что для подготовки стен нам нужно их поштукатурить, пошпатлевать и покрыть грунтовкой. Стоит обращать внимание на собственную марку товаров Mile, они стоят значительно дешевле. Среди таких нам советую взять штукатурку и грунтовку. Итак, берем на комнату 4 мешка штукатурки по 3,50, находим грунтовку на 5 кг за 5,60, дальше выбираем шпатлевку. Специалист нам помогает.

— Если стены не сильно ровные и не сильно кривые, то нужно три мешка по 15 килограмм. Стоит такая шпатлевка 10,20 за мешок.

В итоге при не самом дорогом и не дешевом раскладе мы тратим на подготовку стен 50,2 рублей.

Дальше идем в соседний отдел и выбираем немецкие виниловые обои на флизелиновой основе по 26,59 за рулон. Для нашей комнаты нужно 8 трубок, они обойдутся в 212,72 рублей. Берем также акционную пачку клея для обоев как раз на наше количество — еще 5,99.



Фото: Олег Киндар

В сумме на материалы для ремонта стен и обои мы тратим почти 270 рублей.

Дальше идем в отдел напольных покрытий. Консультант советует взять белый немецкий ламинат, он в два раза дороже белорусского и тоже сейчас на акции. Параллельно выбираем плинтуса, уголки и удлинители. Тратим на пол 323 рубля, из них 302 ушли на ламинат.



Фото: Олег Киндар

В результате, если бы мы закупались всеми товарами в Mile, то на основной ремонт комнаты в среднем потратили бы почти 600 рублей.

«Больше хотелось бы увидеть на скидках строительного материала»

Обсудить цены и товар мы решили с покупателями. В отделе светильников видим семейную пару, которым явно помогает определяться с выбором дизайнер. Компания приехала именно в этот гипермаркет из другого — потому что выбора сегодня из-за открытия больше. Дизайнер Марина Шумиева рассказывает нам о преимуществах этого магазина.

— Во всей сети есть хороший выбор обоев, соотношение цена/качество устраивает. Кроме того, здесь светильники нормальные. Из строительных материалов краски мне нравятся — всегда попадаешь в цвет, хорошие ламинат и плитка.



Фото: Олег Киндар

Услуги дизайнера стоят 10 у.е. за квадратный метр. Молодые родители Катя и Геннадий только рады такой помощи.

«На самом деле дизайнер просто помогает договориться жене и мужу и тогда не возникает ссор», — говорит мужчина.

У кассы встречаем банковского работника Екатерину, женщина приехала из Сеницы. Она говорит, что когда в семье делали ремонт, то покупали все материалы в магазиной этой сети. А сегодня приехали просто потому что нечего было делать.



Фото: Олег Киндар

— Цены средние, но я бы не сказала, что тут совсем уже дешево. Сегодня приехали на открытие, думали будет больше акций — пока не очень. Больше хотелось бы увидеть на скидках строительного материала, а так — какие-то лампочки и баночки.

В отделе цветов прогуливается Светлана с полной корзиной новых растений. Женщина работает педагогом и говорит, что дома у нее нет цветов, поэтому она решила пойти в магазин и в один день купить сразу несколько растений.



Фото: Олег Киндар

— Мне здесь точно нравятся на акциях контейнеры для хранения, потому что их выбор значительно больше, чем в других «Милях» — и на маленькие, и на средние, и на большие. Ну, а вообще, я вот еще обои взяла примерить. Подойдут в комнату или нет.

Что же касается акций в магазине, то сейчас они в среднем -20% именно в этом гипермаркете, а не во всей сети. Скидки на различные товары будут действовать до сентября. Магазин работает до 22.00, в воскресенье — до 21.00.



Фото: Олег Киндар