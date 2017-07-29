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Канадcкий пенсионер второй раз выиграл миллион долларов в лотерею

30.07.2017 07:00 — Разное | Tut.by  
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Пенсионер из Квебека второй раз за девять лет выиграл в лотерею миллион долларов, сообщает Associated Press. 69-летний Жюль Паран сорвал джекпот в онлайн-казино Loto-Quebec. За участие в игре, которая принесла ему чек в 1,2 миллиона долларов, он заплатил чуть более трех американских долларов.

Казино оценивало шанс подобного выигрыша как один к 32 миллионам.

Паран также выиграл миллион долларов в 2008 году. «Может, я родился под счастливой звездой?» — прокомментировал он.

По его словам, азартные игры являются одним из его главных увлечений, наряду с прогулками, охотой и рыбалкой. Паран собирается продолжать участвовать в лотерее.

На вырученные деньги канадец собирается построить новый дом. «Это будет не замок, но дом в современном стиле», — сказал он.

 
 
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69-летний Жюль Паран сорвал джекпот в онлайн-казино Loto-Quebec. За участие в игре, которая принесла ему чек в 1,2 миллиона, он заплатил чуть более трех американских...

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