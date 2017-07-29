Когда в Беларуси поднимают пенсии, а монгольские быки участвуют в конкурсе красоты, новости про здоровый образ жизни легко не заметить. Редакция GO.TUT.BY все понимает, поэтому составила для вас подборку самых интересных фактов, о которых мы писали на этой неделе и которые вы могли упустить.

• Если расследование ФБК « Он вам не Димон » — правда, то российский премьер Дмитрий Медведев — сникерхэд . Так называют людей, которые помешаны на кроссовках. Медведев, по данным ФБК, за 3 месяца заказал себе 20 пар.





• Если ешь вредную уличную еду раз или два в неделю, здоровье это не испортит. Даже шаурма не табу, но только при определенных условиях .





• Один из патриархов белорусской оппозиции, лидер ОГП Анатолий Лебедько начал курить в первом классе и тогда же бросил , увидев, как его друга отец выпорол ремнем за сигареты.





• Привычка есть на ночь в 7 раз повышает вероятность возникновения изжоги. Но не все так плохо: существуют блюда, которые и на ночь не повредят.





• Белоруска переплыла пролив Босфор. Но интересный факт не в этом, а в том, что еще год назад она не умела плавать .





• Если вы решили сесть на диету, можете выбирать любую: хоть кремлевскую, хоть Дюкана, хоть шоколадную. Все равно все они действуют одинаково.



