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Про шаурму и "ночной дожор". 6 интересных фактов о ЗОЖ, которые вы могли пропустить на этой неделе
Когда в Беларуси поднимают пенсии, а монгольские быки участвуют в конкурсе красоты, новости про здоровый образ жизни легко не заметить. Редакция GO.TUT.BY все понимает, поэтому составила для вас подборку самых интересных фактов, о которых мы писали на этой неделе и которые вы могли упустить.
• Если расследование ФБК «
• Если ешь вредную уличную еду раз или два в неделю, здоровье это не испортит. Даже шаурма не табу,
• Один из патриархов белорусской оппозиции, лидер ОГП Анатолий Лебедько
• Привычка есть на ночь в 7 раз повышает вероятность возникновения изжоги. Но не все так плохо:
• Белоруска переплыла пролив Босфор. Но интересный факт не в этом, а в том, что
• Если вы решили сесть на диету, можете выбирать любую: хоть кремлевскую, хоть Дюкана, хоть шоколадную.
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GO.TUT.BY составил для вас подборку самых интересных фактов, о которых мы писали на этой неделе и которые вы могли упустить.
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