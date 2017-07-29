ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Про шаурму и "ночной дожор". 6 интересных фактов о ЗОЖ, которые вы могли пропустить на этой неделе

30.07.2017 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Когда в Беларуси поднимают пенсии, а монгольские быки участвуют в конкурсе красоты, новости про здоровый образ жизни легко не заметить. Редакция GO.TUT.BY все понимает, поэтому составила для вас подборку самых интересных фактов, о которых мы писали на этой неделе и которые вы могли упустить.

• Если расследование ФБК «Он вам не Димон» — правда, то российский премьер Дмитрий Медведев — сникерхэд. Так называют людей, которые помешаны на кроссовках. Медведев, по данным ФБК, за 3 месяца заказал себе 20 пар.


• Если ешь вредную уличную еду раз или два в неделю, здоровье это не испортит. Даже шаурма не табу, но только при определенных условиях.


• Один из патриархов белорусской оппозиции, лидер ОГП Анатолий Лебедько начал курить в первом классе и тогда же бросил, увидев, как его друга отец выпорол ремнем за сигареты.


• Привычка есть на ночь в 7 раз повышает вероятность возникновения изжоги. Но не все так плохо: существуют блюда, которые и на ночь не повредят.


• Белоруска переплыла пролив Босфор. Но интересный факт не в этом, а в том, что еще год назад она не умела плавать.


• Если вы решили сесть на диету, можете выбирать любую: хоть кремлевскую, хоть Дюкана, хоть шоколадную. Все равно все они действуют одинаково.


 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
GO.TUT.BY составил для вас подборку самых интересных фактов, о которых мы писали на этой неделе и которые вы могли упустить.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Цены средние, но не совсем уж дешево". Выбираем в новом гипермаркете Mile материалы для ремонта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика