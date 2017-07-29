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Вырастут минимальные трудовые пенсии и БПМ, подорожают сигареты. Что изменится с 1 августа
С 1 августа в Беларуси
Увеличатся БПМ и пособия при рождении детей
С 1 августа в Беларуси вырастет бюджет прожиточного минимума. Этот показатель увеличится на 13,75 рубля и составит 197,57 рубля. Вслед за БПМ изменятся также единовременные пособия при рождении детей.
БПМ пересматривают раз в квартал. Напомним, с 1 мая этот показатель
Минимальный потребительский бюджет применяется как социальный норматив для прогнозирования изменений уровня жизни населения и усиления социальной поддержки нуждающихся граждан. От БПМ зависит размер трудовых минимальных и социальных пенсий, а также надбавки к ним.
Пропорционально вырастут и размеры некоторых детских пособий. К примеру, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит 1 975,7 рубля (сейчас — 1 838,2 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 2 765,98 рубля (сейчас — 2 573,48 рубля).
Вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии
В Беларуси с 1 августа вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии, которые привязаны к размеру БПМ.
Кроме того, с 1 августа увеличатся надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.
Изменятся минимальные потребительские бюджеты
В Беларуси с 1 августа изменятся размеры минимальных потребительских бюджетов. Так, для трудоспособного населения этот показатель вырастет до 410 рублей 42 копейки. Cреднедушевые минимальные потребительские бюджеты для молодой семьи из трех человек с 1 августа составят 349 рублей 25 копеек.
Декретницам прибавят до 22,5 рубля
С 1 августа в Беларуси
Пособие на первого ребенка с 1 августа составит 278,88 рубля (35% от средней зарплаты), на второго и последующих детей — 318,72 рубля (40% от средней зарплаты). На ребенка-инвалида до 3 лет — 358,56 рубля в месяц (45% от средней зарплаты).
Вырастут цены на сигареты
В Беларуси с 1 августа
К примеру, сигареты фабрики «Неман» Cooper Gold, Cooper, Cooper super slims Red, Cooper super slims Gold подорожают до 1,55 рубля; Velvet Red, Velvet Blue, Velvet Ruby, Velvet Jade, Velvet Coral, Velvet Menthol — до 1,7 рубля; Kent Mode Blue, Kent Mode Silver — до 2,5 рубля; Oscar Gold, Oscar Silver, Oscar Gold superslims, Oscar Silver superslims, Oscar Gold compact, Oscar Silver compact, Oscar Blue — до 1,85 рубля.
Для нанимателей вырастет сумма удержания для выплаты зарплаты
Из-за увеличения БПМ с 1 августа вырастет и сумма удержания с нанимателей для своевременной выплаты зарплаты. Эта сумма равняется 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения. С 1 августа с нанимателей будут удерживать 328 рублей 31 копейка.
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В Польше
Напомним, ранее польские СМИ со ссылкой на Минфин
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