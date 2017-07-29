Вырастут минимальные трудовые пенсии и БПМ, подорожают сигареты. Что изменится с 1 августа

С 1 августа в Беларуси увеличится бюджет прожиточного минимума, вслед за которым вырастут единовременные пособия при рождении детей, а также минимальные трудовые и социальные пенсии . FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие изменения нас ожидают в августе, и как они отразятся на наших кошельках.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Увеличатся БПМ и пособия при рождении детей

С 1 августа в Беларуси вырастет бюджет прожиточного минимума. Этот показатель увеличится на 13,75 рубля и составит 197,57 рубля. Вслед за БПМ изменятся также единовременные пособия при рождении детей.

БПМ пересматривают раз в квартал. Напомним, с 1 мая этот показатель вырос на 3,72 рубля и составил 183 рубля 82 копейки.

Размер бюджета прожиточного минимума, в рублях социальная группа с 1 августа до 1 августа трудоспособное население 218, 87 204,35 пенсионеры 151,98 141,50 студенты 192,79 178,66 дети в возрасте до 3 лет 125,87 119,55 дети в возрасте от 3 до 6 лет 174,90 119,55 дети в возрасте от 6 до 18 лет 215,50 201,05

Минимальный потребительский бюджет применяется как социальный норматив для прогнозирования изменений уровня жизни населения и усиления социальной поддержки нуждающихся граждан. От БПМ зависит размер трудовых минимальных и социальных пенсий, а также надбавки к ним.

Пропорционально вырастут и размеры некоторых детских пособий. К примеру, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит 1 975,7 рубля (сейчас — 1 838,2 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 2 765,98 рубля (сейчас — 2 573,48 рубля).

Вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии

В Беларуси с 1 августа вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии, которые привязаны к размеру БПМ.

Вид пенсии или надбавки с 1 августа до 1 августа минимальная пенсия по возрасту с учетом доплаты в размере 20% от средней зарплаты 174,61 171,18 социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства 217,33 202,20 инвалидам с детства 2-й группы 187,69 174,63 инвалидам 2-й группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца 167,94 156,25 инвалидам 3-й группы 148,18 137,87 лицам, достигшим возраста: мужчины — 60 лет, женщины — 55 98,79 91,91 детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья: первой второй третьей четвертой 158,06 167,94 187,69 217,33 147,06 156,25 174,63 202,20 доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим: 75 лет

80 лет 37,04 49,39 34,47 45,96

Кроме того, с 1 августа увеличатся надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Минимальные трудовые и социальные пенсии пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.

Изменятся минимальные потребительские бюджеты

В Беларуси с 1 августа изменятся размеры минимальных потребительских бюджетов. Так, для трудоспособного населения этот показатель вырастет до 410 рублей 42 копейки. Cреднедушевые минимальные потребительские бюджеты для молодой семьи из трех человек с 1 августа составят 349 рублей 25 копеек.

Декретницам прибавят до 22,5 рубля



Фото: Reuters

С 1 августа в Беларуси вырастут пособия на детей до 3 лет. Прибавка составит от 17,5 до 22,5 рубля в зависимости от вида пособия.

Пособие на первого ребенка с 1 августа составит 278,88 рубля (35% от средней зарплаты), на второго и последующих детей — 318,72 рубля (40% от средней зарплаты). На ребенка-инвалида до 3 лет — 358,56 рубля в месяц (45% от средней зарплаты).

Вырастут цены на сигареты

В Беларуси с 1 августа вырастут цены на некоторые марки сигарет. Поднимется стоимость сигарет, которые производят компании «Неман», «Табак-инвест», а также ввозит «Беларусьторг».

К примеру, сигареты фабрики «Неман» Cooper Gold, Cooper, Cooper super slims Red, Cooper super slims Gold подорожают до 1,55 рубля; Velvet Red, Velvet Blue, Velvet Ruby, Velvet Jade, Velvet Coral, Velvet Menthol — до 1,7 рубля; Kent Mode Blue, Kent Mode Silver — до 2,5 рубля; Oscar Gold, Oscar Silver, Oscar Gold superslims, Oscar Silver superslims, Oscar Gold compact, Oscar Silver compact, Oscar Blue — до 1,85 рубля.

Для нанимателей вырастет сумма удержания для выплаты зарплаты



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Из-за увеличения БПМ с 1 августа вырастет и сумма удержания с нанимателей для своевременной выплаты зарплаты. Эта сумма равняется 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения. С 1 августа с нанимателей будут удерживать 328 рублей 31 копейка.

Польша снижает сумму покупок для возврата Tax Free

В Польше снизят минимальную сумму покупок для получения VAT с 1 августа с 300 до 200 злотых.

Напомним, ранее польские СМИ со ссылкой на Минфин сообщали о том, что с 1 июня Польша намерена снизить минимальную сумму покупок для возврата Tax Free с 300 злотых до 200. Это решение, по данным «Польского радио», было обусловлено тем, что в 2016 году снизился «оборот малых, семейных предприятий, участвующих в системе Tax Free». Однако с начала лета минимальная сумма для оформления TaxFree осталась прежней — 300 злотых.

Вниманию строительных организаций!

С 01.08.2017 согласно постановлению Минстройархитектуры от 06.05.2017 № 13 изменится порядок формирования цен на стройматериалы, изделия и конструкции, используемые в строительстве. Подробнее тут .

