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"Моя кухня - 2": отечественная техника, отечественный гарнитур
На REALTY.TUT.BY проходит второй сезон конкурс «
Рассказ Игоря и Натальи из Барановичей:
— Не так давно мы начали нашу совместную жизнь — сразу с ремонта на кухне. Работой мы остались довольны, и вот решили показать проект, приняв участие в конкурсе.
Изначально мы имели уже перепланированную квартиру, в панельном доме 1977 года с кухней 9,6 кв. м. Она совмещена с залом через арку. Пол по всей жилплощади был выложен светлым ламинатом (цвет «дуб деревенский», производство — Россия), поэтому и кухню решили выбирать в светлых тонах.
Основными условиями были минимальное время изготовления мебели и ограниченный бюджет. Поэтому сразу отказались от натурального массива и выбрали МДФ. Было решено максимально использовать материалы, технику и аксессуары отечественных производителей.
Проект кухни и ее изготовление доверили местному предприятию «ЮкосМебель». Сотрудники этой фирмы с честью выполнили свою задачу: за 1,5 месяца, по привлекательной цене и с отличным качеством изготовили и установили нам кухню в 5,7 кв. м.
Цвет МДФ — «Акация Светлая», столешница «Коричневый мрамор», ручки Werona, фурнитура GTV. Мы оригинально скрыли подвод газа, арматуру и газовый счетчик. Кухня получилась очень светлая, удобная, просторная — до сих пор заполнили не все шкафчики.
По цвету столешницы решили подбирать и технику. Не без труда нашли в интернете духовой шкаф, варочную поверхность и вытяжку соответствующего столешнице цвета. Вся техника марки брестской «Гефест». Остались очень довольные своим выбором.
Электропроводку и подключение розеток я сделал сам, а жена выбрала цвет обоев, тюля, эскиз фартука и плитку с фугой под нее. Плитку и фриз купили в «Керамине» (модель «Сакура»). Укладку произвел знакомый мастер.
Мойку решили поставить российской фирмы «ГрандФэст». Она из керамогранита, шла в комплекте с краном. Установил сам. Отлично все работает, журчит и не подтекает. По крайней мере, пока.
Холодильник «Атлант», стол стеклянный раздвижной и стулья «Амели», люстры, а также печь СВЧ у нас уже были.
Считаем, что поставленные перед нами задачи мы выполнили и даже перевыполнили. Кухня не только органично влилась в общий вид нашего жилища, но и стала ее лицом. Считаем, что вполне заслужила названия Столовой Комнаты с большой буквы! Впереди еще ремонт в спальне.
А на кухне — пахнет пирогами, хозяйка довольна!
Примерные расходы:
Спасибо за внимание. Удачи всем участникам конкурса!
Комментирует Костюкевич Татьяна, специалист по работе с клиентами компании «Окнаград»:— Кухня всегда была сердцем любого дома. Неудивительно, что хозяйки придают много значения ее обустройству и стремятся создать в ней особую атмосферу. И особенно тщательно к этому подходят молодые семейные пары, уделяя внимание дизайну и ограниченному бюджету. Все это ярко отражено в проекте кухни Игоря и Натальи.
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Кухня вышла светлой и функциональной.
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