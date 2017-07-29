На REALTY.TUT.BY проходит второй сезон конкурс « Моя кухня » рассказы читателей о том, как они обустраивали свои кухни, публикуются уже не первую неделю. Сегодня — очередная история. После выхода всех пришедших писем мы запустим голосование пользователей TUT.BY, которые выберут победителей. Они и получат призы от наших партнеров.

Рассказ Игоря и Натальи из Барановичей:

— Не так давно мы начали нашу совместную жизнь — сразу с ремонта на кухне. Работой мы остались довольны, и вот решили показать проект, приняв участие в конкурсе.

Изначально мы имели уже перепланированную квартиру, в панельном доме 1977 года с кухней 9,6 кв. м. Она совмещена с залом через арку. Пол по всей жилплощади был выложен светлым ламинатом (цвет «дуб деревенский», производство — Россия), поэтому и кухню решили выбирать в светлых тонах.





Основными условиями были минимальное время изготовления мебели и ограниченный бюджет. Поэтому сразу отказались от натурального массива и выбрали МДФ. Было решено максимально использовать материалы, технику и аксессуары отечественных производителей.





Проект кухни и ее изготовление доверили местному предприятию «ЮкосМебель». Сотрудники этой фирмы с честью выполнили свою задачу: за 1,5 месяца, по привлекательной цене и с отличным качеством изготовили и установили нам кухню в 5,7 кв. м.





Цвет МДФ — «Акация Светлая», столешница «Коричневый мрамор», ручки Werona, фурнитура GTV. Мы оригинально скрыли подвод газа, арматуру и газовый счетчик. Кухня получилась очень светлая, удобная, просторная — до сих пор заполнили не все шкафчики.





По цвету столешницы решили подбирать и технику. Не без труда нашли в интернете духовой шкаф, варочную поверхность и вытяжку соответствующего столешнице цвета. Вся техника марки брестской «Гефест». Остались очень довольные своим выбором.





Электропроводку и подключение розеток я сделал сам, а жена выбрала цвет обоев, тюля, эскиз фартука и плитку с фугой под нее. Плитку и фриз купили в «Керамине» (модель «Сакура»). Укладку произвел знакомый мастер.

Мойку решили поставить российской фирмы «ГрандФэст». Она из керамогранита, шла в комплекте с краном. Установил сам. Отлично все работает, журчит и не подтекает. По крайней мере, пока.





Холодильник «Атлант», стол стеклянный раздвижной и стулья «Амели», люстры, а также печь СВЧ у нас уже были.





Считаем, что поставленные перед нами задачи мы выполнили и даже перевыполнили. Кухня не только органично влилась в общий вид нашего жилища, но и стала ее лицом. Считаем, что вполне заслужила названия Столовой Комнаты с большой буквы! Впереди еще ремонт в спальне.

А на кухне — пахнет пирогами, хозяйка довольна!

Примерные расходы:

Кухня 5,7 кв.м. с установкой — 3097 BYN (1650 у.е.)

Техника (духовой шкаф, варочная, вытяжка — все «Гефест») — 751 BYN (400 у.е.)

Плитка и фриз «Керамин» — 83 BYN (44 у.е.)

Укладка фартука — 94 BYN (50 у.е.)

Мойка в комплекте с краном, «ГрандФэст», РФ — 158 BYN (84 у.е.)

Спасибо за внимание. Удачи всем участникам конкурса!

Комментирует Костюкевич Татьяна, специалист по работе с клиентами компании «Окнаград»: — Кухня всегда была сердцем любого дома. Неудивительно, что хозяйки придают много значения ее обустройству и стремятся создать в ней особую атмосферу. И особенно тщательно к этому подходят молодые семейные пары, уделяя внимание дизайну и ограниченному бюджету. Все это ярко отражено в проекте кухни Игоря и Натальи.

Кухня получилась уютной и стильной. Небольшое по размеру помещение визуально расширяется за счет совмещения с залом через высокую арку и использованию в дизайне светлых тонов мебели. Различные оттенки светлого, и мраморная поверхность позволяют добавить света и объема всему помещению.

Большое количество кухонных шкафчиков и ящиков позволяет разместить большое количество посуды, а также убрать все лишние предметы со столешниц, привлекая внимание к благородному коричневому мрамору. Хозяева грамотно поступили и скрыли подвод газа, арматуру и газовый счетчик. Именно эти неотделимые элементы портят эстетический вид большинства кухонь.

Мойка из керамогранита смотрится очень красиво, а также отличается такими плюсами для любой хозяйки, как долговечность, устойчивость к механическим повреждениям и простота в уходе. Ну и, конечно же, нам приглянулись в этой кухне большое окно и легкий прозрачный тюль. Они пропускают много солнечного света, что делает кухню еще более просторной.

Мы благодарим Игоря и Наталью за представление своей уютной кухни для этого проекта и желаем удачи в конкурсе!

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