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Два человека погибли во время футбольного матча в ЮАР
В результате возникшей давки во время футбольного матча на стадионе Йоханнесбурга в ЮАР погибли два человека. Об этом сообщает
В результате инцидента еще несколько человек получили ранения. Как сообщает полиция, давка началась со стороны одних ворот. При этом
Корреспондент SABC News
Как сообщает
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В результате возникшей давки во время футбольного матча на стадионе Йоханнесбурга в ЮАР погибли два человека.
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