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Два человека погибли во время футбольного матча в ЮАР

30.07.2017 09:45 — Разное | Tut.by  
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В результате возникшей давки во время футбольного матча на стадионе Йоханнесбурга в ЮАР погибли два человека. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местное издание SABC News и представителей стадиона.

В результате инцидента еще несколько человек получили ранения. Как сообщает полиция, давка началась со стороны одних ворот. При этом в кадры трансляции футбольного матча давка не попала, поэтому долгое время представители полиции и МЧС не могли подтвердить инцидент.

Корреспондент SABC News опубликовал фотографию с места происшествия.

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя полиции Оведа Сибаса, давка могла произойти из-за безбилетных граждан, желающих посмотреть матч. ​"Еще до начала матча десятки людей стали неконтролируемы", — заявил полицейский.

 
 
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В результате возникшей давки во время футбольного матча на стадионе Йоханнесбурга в ЮАР погибли два человека.

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