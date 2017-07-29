Два человека погибли во время футбольного матча в ЮАР

В результате возникшей давки во время футбольного матча на стадионе Йоханнесбурга в ЮАР погибли два человека. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местное издание SABC News и представителей стадиона.

В результате инцидента еще несколько человек получили ранения. Как сообщает полиция, давка началась со стороны одних ворот. При этом в кадры трансляции футбольного матча давка не попала, поэтому долгое время представители полиции и МЧС не могли подтвердить инцидент.

Корреспондент SABC News опубликовал фотографию с места происшествия.

#Stampede [PIC] Apology to sensitive users. Body of one of those who died in stampede at Chiefs/Pirates match. #sabcnews CREDIT: Eyewitness pic.twitter.com/v3o1Ii9DQC — Chriselda Lewis (@Chriseldalewis) 29 июля 2017 г.

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя полиции Оведа Сибаса, давка могла произойти из-за безбилетных граждан, желающих посмотреть матч. ​"Еще до начала матча десятки людей стали неконтролируемы", — заявил полицейский.