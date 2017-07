Два человека погибли во время футбольного матча в ЮАР

В результате возникшей давки во время футбольного матча на стадионе Йоханнесбурга в ЮАР погибли два человека. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местное издание SABC News и представителей стадиона.

В результате инцидента еще несколько человек получили ранения. Как сообщает полиция, давка началась со стороны одних ворот. При этом в кадры трансляции футбольного матча давка не попала, поэтому долгое время представители полиции и МЧС не могли подтвердить инцидент.

Корреспондент SABC News опубликовал фотографию с места происшествия.