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Тапочки, меха и прозрачные платья: самые странные образы Одесского кинофестиваля
В Одессе 22 июля состоялось закрытие восьмого Одесского международного кинофестиваля. На закрытии присутствовали специальные гости — Изабель Юппер и Лия Ахеджакова. Вместе с ними по красной ковровой дорожке прошлись украинские деятели искусства и культуры, местные чиновники и бомонд. Украинский сайт
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