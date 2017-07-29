Тапочки, меха и прозрачные платья: самые странные образы Одесского кинофестиваля

В Одессе 22 июля состоялось закрытие восьмого Одесского международного кинофестиваля. На закрытии присутствовали специальные гости — Изабель Юппер и Лия Ахеджакова. Вместе с ними по красной ковровой дорожке прошлись украинские деятели искусства и культуры, местные чиновники и бомонд. Украинский сайт likeni.info собрал самые странные наряды праздника кино.



















































































