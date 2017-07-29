Перепланировка: однокомнатная квартира в новостройке для мамы и дочки

Дизайнер предложила шесть вариантов перепланировки однокомнатной квартиры, и заказчица остановились на самом смелом и необычном варианте переделки, пишет Houzz.ru . Кухню перенесли в зону прихожей, а на ее месте и на месте присоединенной к ней лоджии образовалось две спальни.

О проекте

Место: Санкт-Петербург

Размер: 43,5 кв. м

Высота потолков: 2,75 м

Кто здесь живет: Молодая женщина с дочкой

Автор проекта: Светлана Коревская

Фото: Иван Сорокин





«С перепланировкой не возникло проблем. Дом построен компанией YIT — в их домах предусмотрена гидроизоляция всей квартиры с заходом на стены, то есть соседям внизу не страшен даже сильный потоп», — поясняет Светлана. В результате кухня стала центром квартиры, визуальным и бытовым. Она совмещена с гостиной и столовой, и здесь проходит большая часть дня семьи.









«С перепланировкой не возникло проблем. Дом построен компанией YIT — в их домах предусмотрена гидроизоляция всей квартиры с заходом на стены, то есть соседям внизу не страшен даже сильный потоп», — поясняет Светлана. В результате кухня стала центром квартиры, визуальным и бытовым. Она совмещена с гостиной и столовой, и здесь проходит большая часть дня семьи.









«Хозяйке хотелось, чтобы для девочки было выделено отдельное помещение, — рассказывает Светлана. — Мы построили детскую на месте бывшей лоджии. Установили зимнее остекление, положили теплый пол, который частично переходит на стены, и добавили электрообогреватель».









В спальне образовался широкий проем в детскую, и на его боковые части Светлана приклеила зеркала, немного увеличив пространство. Места для тумбочек возле кровати оставалось совсем мало, поэтому их заменили полками с подсветкой, но с условием, что здесь будут стоять только легкие предметы.





«Девчонки — большие модницы, им нужно было много мест хранения. Отсюда два шкафа в спальне и гостиной. Левая часть шкафа в гостиной используется для верхней одежды, а правая — для хозяйственных нужд. В кровати, под матрасом, — большой короб для белья, подушек, одеял. Еще в спальне есть два комода от ИКЕА — взрослый и детский», — говорит дизайнер.













Столешница под раковиной, полки сверху и снизу используются как поверхности для хранения.