Под Минском пройдет детский фестиваль, организованный МЧС /

На берегу Дубровского водохранилища в Смолевичском районе пройдет первый детский фестиваль подобного масштаба, который будет нести не только развлекательную, но и познавательную цель. Проходит он в рамках республиканской акции МЧС Беларуси "Гордимся, что научили!", которая длится уже почти год. Задача акции — мотивировать родителей обучать детей правилам безопасности. Основная аудитория — родители детей дошкольного и младшего школьного возраста, а также сами дети.

"На фестивале будет множество различных направлений. Будет парад ростовых кукол, нашумевшее шоу "Трансформеры", будет аква-бой, также будет и пожарная аварийно-спасательная техника с демонстрацией ее возможностей. Родители и дети смогут не только посмотреть, но и некоторыми приспособлениями попробовать выполнить задания, которые выполняют спасатели каждый день", — рассказал Делендик.

Можно будет надеть и боевую одежду спасателей, подать воду из пожарного шланга, прокатиться на лодке со спасателями, подняться в воздух на автоподъемнике, посидеть за рулем пожарного автомобиля. Предусмотрена специальная "дымовая комната", в которой будет имитирована ситуация на пожаре. В нее гости смогут зайти, надев специальные аппараты со сжатым воздухом, и ощутить, что испытывает спасатель, когда работает в задымленном помещении.

"В первую очередь, цель нашего фестиваля, это не развлечь. А в игровой и развлекательной форме научить наших людей, как родителей, так и детей, основам безопасности. Это самое главное. Это будущее наших семей, нашей страны", — сказал Делендик.

Во время фестиваля будут организованы специальные мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, по организации действий на пожаре, по оказании помощи на воде. Кроме того, будут работать игровые и танцевальные зоны с аниматорами, развлекать детей и погружать в сказочный мир будут и необычные ходулисты. Дети смогут попрыгать на батутах и порезвиться на надувных горках, сыграть в реальном времени в известную игру "Майнкрафт" максимально приближенную к настоящей, стать футболистами с Миньонами и многое другое. Подобный фестиваль в Беларуси проходит впервые. Начнется он 30 июля в 12.00.

Беседу с начальником центра пропаганды и обучения минского областного управления МЧС Николаем Делендиком слушайте на радио Sputnik Беларусь.