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Гурков вышел в финал турнира по муай-тай на Всемирных играх во Вроцлаве
11-кратный чемпион мира по муай-тай Виталий Гурков вышел в финал на X Всемирных играх в польском Вроцлаве.
В полуфинале Виталий Гурков в третьем раунде нокаутировал Троя-Тори Джонса из США.
Ранее в четвертьфинале
В финале Виталий Гурков сразится с украинцем Василием Сорокиным, который в полуфинале взял верх над победителем минского чемпионата мира-2017 россиянином Иваном Григорьевым.
Еще два белоруса в полуфиналах потерпели поражения и сразятся за бронзу. Никита Шостак (81 кг) уступил шведскому бойцу Константино Нанга (27:30), а Павел Делендик (71 кг) — иранцу Масуду Минаеи (27:30).
В поединке за бронзу оппонентом Никиты Шостака будет поляк Рафал Корчак, Павел Делендик встретится с Габриэллне Маццетти из Перу.
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11-кратный чемпион мира по муай-тай Виталий Гурков вышел в финал на X Всемирных играх в польском Вроцлаве.
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