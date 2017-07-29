7 советов по оплате в ЕРИП: как избежать ненужных комиссий и не попасть на мошенников

Как избежать ненужных комиссий при оплате услуг и товаров через ЕРИП? Как быстро и просто совершать платежи в этой системе? На что ссылаться, если от вас требуют квитанцию? Как корректно предоставлять данные по коммунальным платежам и как избежать ловушек мошенников, покупая что-то в интернет-магазинах? Специалисты ЕРИП составили 7 советов для тех, кто использует эту систему для оплаты различных услуг.





Уточните в банке, берет ли он комиссию за платежи

Не нужно искать отделения конкретного банка, чтобы совершить платеж в пользу организации, которая в этом банке обслуживается. В ЕРИП входят 23 банка Беларуси и РУП «Белпочта. Поэтому платить можно через любой банк, платежный терминал или отделение Белпочты – и ЕРИП комиссию не возьмет.

Только уточните обязательно, берет ли свою дополнительную комиссию за необходимый вам вид платежа сам банк или Производитель услуг в адрес которого совершаете платеж.

Платежи через ЕРИП не нужно подтверждать бумажными квитанциями

Плательщики время от времени жалуются на то, что от них требуют квитанцию, подтверждающую факт оплаты той или иной услуги в ЕРИП. Так вот – никто не имеет права требовать от вас этого! Статья 251, пункт 4 Налогового Кодекса РБ и Указ № 200 об административных процедурах на вашей стороне! Согласно этим законодательным актам Беларуси, совершенные через ЕРИП платежи не требуют подтверждения бумажными квитанциями.

Просто сохраните номер операции в ЕРИП, который отобразится на чеке. И этого будет достаточно. Система хранит информацию обо всех совершенных платежах.

А все инстанции, которые в нарушение вышеназванных законодательных актов все-таки требуют от вас бумажных квитанций, обязаны сами проверять совершение соответствующего платежа.

Создайте персональную корзину платежей

При оплате через ЕРИП система автоматически присваивает вам абсолютно уникальный номер — номер плательщика ЕРИП. Сохраните этот номер и все последующие оплаты совершайте через него. Таким образом постепенно сформируется ваша персональная корзина платежей (лицевые счета, номера договоров и телефонов, другие данные), данные по которой система будет помнить 100 дней и тем самым значительно ускорять и упрощать процедуру оплаты.

Чтобы сформировать блок постоянно оплачиваемых платежей, необходимо:

• совершить платеж в пункте приема платежей. После совершения платежа в чеке отразится номер плательщика в ЕРИП;

• ввести номер плательщика в ЕРИП;

• выбрать территориальное расположение услуги;

• выбрать группу (подгруппу) услуг;

• выбрать услугу, которую необходимо оплатить;

• ввести информацию, необходимую для совершения платежа (например, лицевой счет, номер договора, номер телефона, УНП и др.).

Эту процедуру нужно проделать по каждому платежу, который вы хотите добавить в свою личную базу платежей.





Что делать, если деньги ушли "не туда"

Если вы совершили неправильный платеж, то позвоните в контакт-центр ЕРИП по телефону 141 и сообщив номер операции в системе ЕРИП, который уникален сам по себе и указан на чеке, узнайте, предоставляет ли получатель платежа по данной услуге возможность отменить совершенную оплату. Вам сообщат контактные данные той организации, в пользу которой был совершен платеж, и вы сможете обратиться туда за пояснениями по возврату перечисленных денег.

Как подавать данные по воде через ЕРИП?

Вносите показания приборов учета воды или сообщайте их операционисту банка/ почты именно в момент проведения платежа за ЖКУ в ЕРИП. При этом необходимы текущие данные счетчиков – то есть те, которые вы видите на самих счетчиках, а не расход воды. Система сама рассчитывает расход.

Инструкция по вводу данных счетчиков воды: Шаг 1: Выбрать услугу в дереве ЕРИП «Коммунальные платежи АИС «Расчет-ЖКУ»

Шаг 2: Ввести номер лицевого счета, проверить ФИО плательщика, адрес, период оплаты Пример:

Петров Петр Петрович

Г. Минск, улица Июльская, 10, кв. 10

Лицевой счет: 0987654321

Дата выставления требования: 15.07.2017 Шаг 3: На экране появится информация о предыдущих значениях счетчика. Вводите текущее значение счетчика, а не фактическое потребление воды за прошедший период. Пример:

Счетчик 1: Предыдущее значение: 110

Счетчик 1: Текущее значение: 115

Счетчик 2: Предыдущее значение: 106

Счетчик 2: Текущее значение: 108 На экране не отображается сумма платежа по счетчикам, так как введенные данные будут учтены при начислении платы за коммунальные услуги и включены в извещение в следующем месяце при начислении оплаты за текущий период. Пример:

- по показаниям всего (BYN) 0

- по показаниям всего (BYN) 0

- Начислено: 0 BYN.

- Сумма платежа к оплате за ЖКУ в текущем периоде отображается в поле:

- Начислено/Перерасчет: 50 BYN Сумма. Текущее значение должно быть больше Предыдущее значения!

Не вводите значение «0» (ноль).

Если вы не потребляли воду в отчетном месяце, то ничего не вводите. Система рассчитает среднее значение за 3 последних месяца.

Как совершать платежи по коду услуги

В ЕРИП можно совершать платежи по коду услуги. Определите список постоянно оплачиваемых вами услуг и узнайте их коды.

Как можно узнать код услуги? На официальном сайте ЕРИП в разделе "плательщикам" нужно найти вкладке "поиск по услугам и платежам", или обратиться в контакт-центр по номеру телефона 141.

При оплате в ЕРИП по коду услуги нужно последовательно выбрать возможность оплаты в ЕРИП по коду услуги, а затем ввести код и оплатить получателю платежа в организацию в чей адрес прошла оплата.

Как обезопасить себя при оплате услуг и товаров интерне-магазинов?

Многие уже хотя бы раз покупали что-то через интернет и помнят свои волнения при запросе данных карточки. Волнения не лишние – при всех достижениях в обеспечении безопасности при онлайн-покупках все равно еще хватает хитрых и ловких мошенников, которые пользуются добытыми в интернет-пространстве данными чужих банковских карточек в своих корыстных целях.

Как совершать покупки в интернете и обезопасить при этом себя от возможных проблем?

Чтобы не вводить при оформлении заказа данных своей банковской карточки, можно оплачивать покупки с помощью интернет-банкинга через ЕРИП, просто используя номер заказа, который вы получаете при онлайн-заявке. Данные карточки в интернет-банкинге уже персонифицированы, поэтому достаточно номера заказа при оплате через ЕРИП. И покупка сделана, и данные вашей карточки остались в тайне.

При этом в соответствии с п.1.10 Указа № 478 от 1 декабря 2017 года «О развитии цифровых банковских технологий» вы вправе даже требовать от интернет-магазина возможности оплаты совершаемых покупок через ЕРИП. Если, конечно, компания, обслуживающая интернет-магазин, находится в белорусской юрисдикции.