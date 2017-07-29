Вышли из френдзоны: звезды, которые поженились после многих лет дружбы

Никогда не говори «никогда». Может быть, друг твоего детства предназначен тебе судьбой в мужья, ведь настоящая, искренняя любовь строится на дружбе. В подборке выходного дня на LADY.TUT.BY — звездные пары, которые начали свои отношения как друзья.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс



Фото: hochu.ua

Пара познакомилась на съемках фильма «Зеленый фонарь». Они поняли, что влюблены друг в друга, спустя год после дружеских отношений. В то время Рейнольдс был женат на Скарлетт Йоханссон, а Лайвли встречалась с Пеном Бадгли.

В 2012 году актеры поженились, сейчас воспитывают двух дочерей.

Мила Кунис и Эштон Катчер



Фото: Liza.ua

Эштон Катчер и Мила Кунис познакомились на съемочной площадке. Миле было 14 лет, а Эштону — 19. После съемок в кино они остались хорошими друзьями. Катчер крутил романы с Эшли Скотт и Бриттани Мерфи, был женат на Деми Мур. В то же время Мила Кунис встречалась со звездой фильма «Один дома» Макалеем Калкиным. После развода с Мур Эштон стал чаще видеться с подругой юности. В 2015 году они поженились, сейчас воспитывают совместных детей.

Рэйчел Вайс и Дэниел Крейг



Фото: www.topontiki.gr

Рэйчел и Дэниел знакомы с 2004 года, но только спустя 6 лет им выпала возможность сыграть вместе, причем играли они именно семейную пару в фильме «Дом грез». Рэйчел и Дэниел на съемках фильма поняли, что чувствуют к друг другу нечто большее, чем дружба. Спустя год актеры поженились.

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем



Фото: Сплетник

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем познакомились на съемочной площадке, когда ей было 18, а ему — 23. Пара сохранила приятельские отношения после совместной работы. Повторно актеры встретились на съемках фильма Вуди Аллена «Вики Кристина Барселона». Хавьер помогал Пенелопе войти в сложную роль сумасшедшей художницы, а после премьеры фильма сделал ей предложение.

Татьяна Лазарева и Михаил Шац



Фото: ivona.bigmir.net

Сложно поверить, но эта неразлучная пара долгое время дружила-враждовала, играя за разные команды КВН. Долгое время их дружбы Татьяна была замужем за бизнесменом, от которого родила сына. Но ребенок не спас семью, супруги расстались. Татьяна не смотрела в сторону брака с другим мужчиной, но Михаил изменил ситуацию, когда сказал, что несмотря ни на что, он будет любить ее вечно. В 1998 году Татьяна и Михаил поженились.