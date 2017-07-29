19−20 век. «Секс» равно «табу». Методы контрацепции и сексуальное образование около показателя «ноль». Осуждение разводов и внебрачной половой жизни.

После — сексуальная революция. Разрешение абортов, легализация проституции, распространение контрацептивов. Секс везде, всюду и со всеми. Что с нами сделал мировой сексуальный бунт?



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Мужчины кичатся количеством сексуальных партнерш, которое перевалило за несколько десятков, да и девушки не очень-то стесняются своего богатого сексуального опыта. О причинах беспорядочных половых связей, норме в количестве сексуальных партнеров и о сексуальных мифах размышляют психологи. Конечно же, мужчина и женщина.

Виталий Бамбур, семейный психолог, консультант по отношениям





«Много партнеров — это ненормально. Чем меньше партнеров, тем лучше. Это касается как мужчин, так и женщин. Важно понимать, что отношения создаются не для секса и человек с беспорядочными половыми связями относится к людям, как к вещам. Отношения ради секса — это банальное использование друг друга, бесполезная трата времени, которая забирает кучу ресурсов.

Если попробовал, но не понравилось или хочешь найти лучше — это проявление типичной потребительской культуры поведения. К сожалению, нас никто не учит задумываться о последствиях нашего поведения, мы в этом плане необразованы, настоящие невежды в построении отношений.

Когда мужчина быстро получает секс от женщины, он больше не стремится завоевать ее, женщина расслабляет мужчину. А потом девушки начинают горевать, почему их мужчины сидят в компьютере, пьют пиво с друзьями и не обращают на них внимания. А зачем мужчине напрягаться? Он уже получил, что хотел.



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Правильное развитие отношений — это проявление мужчины через поступки, а не через секс. Мой опыт говорит, что чем позже секс, тем лучше: больше вероятность, что возникнет семья. Узнать реальное отношение мужчины можно и через общение без секса. Когда он заботится, ухаживает, что-то делает ради своей возлюбленной и проявляет свои лучшие мужские качества. Психология мужчины примитивна и проста — он не меняет то, что хорошо работает. Если у него есть секс и все, что он хочет, он ничего не станет менять — в частности, делать предложение.

Хочу развеять миф, что мужчины по своей природе полигамны. Не надо путать мужчину и животное. Любая особь мужского пола хочет оплодотворить больше самок — это законы природы. Но мужчина — это личность. И если он относится к девушкам исключительно как к расходному материалу, возникает вопрос, что он сможет передать своей дочери и как воспитать ее?

Я в этом вопросе очень категоричен, потому что вижу последствия беспорядочных связей. Если женщина не устанавливает правила, мужчина деградирует.

Помните: животные не могут иначе, а мы — можем".

Анна Романова, психолог





«Система ценностей за последние десятилетия несколько изменилась. Современная молодежь больше ориентирована на свободу, поиск себя, эксперименты, саморазвитие. И отношение к сексу стало тоже более свободным. С другой стороны, множество людей еще живет стереотипами. Нашему обществу порой еще свойственно несколько архаичное отношение к сексуальной культуре. Все еще можно услышать о том, что мужчине позволено все (это касается и сексуальной сферы), а женщины, увы, лишены этих привилегий.

Проводится достаточно много опросов и исследований на эту тему, и для представителей разных государств понятие нормы совершенно разное. В России, например, средним количеством сексуальных связей считается от 4 до 9. Что касается идеального количества партнеров, большинство респондентов назвали цифру 7.

Однако все это, на мой взгляд, очень субъективно. Вопрос о числе половых партнеров — это, в первую очередь, вопрос культуры человека, его нравственности, воспитания, мироощущения, темперамента и еще сто и одной составляющей. Получается, что понятие нормы индивидуально и каждый для себя сам определяет границы дозволенного. А говорить о том, после какого количества половых партнеров возможно определение «развратная женщина» или «кобель», попросту некорректно.



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Я бы не хотела давать прямых рекомендаций по поводу воздержания или наоборот — постоянного поиска самого лучшего партнера. Но, на мой взгляд, изучать и понимать свою сексуальность важно. А делать это без участия мужчины/женщины потенциально проблематично. Это не значит, что нужно вести беспорядочные половые связи, но и зацикливаться на воздержании не очень хороший вариант. Я думаю, следует найти для себя середину, компромисс, что ли. Тот образ жизни, который будет подходить вам, приносить удовольствие и соответствовать вашим моральным ценностям.

Среди моих знакомых есть те, кому совершенно не важен опыт предыдущих отношений, и те, кто предпочел бы как можно меньший опыт своего партнера. Все очень индивидуально".

Об индивидуальности говорят и сами обыватели.

Ирина, 23 года





«Уверена, что огромное количество мужчин скажет: у приличной девушки должно быть 1−3 половых партнёра за всю жизнь. Но это ярлык. Мы все прекрасно знаем, что встретить именно своего человека трудно. А выходить замуж только потому, что у вас есть сексуальная связь, — глупо. Это самое настоящее несчастье. Ведь помимо физической связи, есть быт, который может в итоге оказаться сущим адом. И даже самый лучший секс не поможет сгладить острые углы. Я считаю, нужно выбирать человека до тех пор, пока четко не поймешь: это мое. И в быту, и в сексе, и в разговорах по душам, и в интересах. Иначе это преступление против себя, которое не стоит похвалы типа „приличная девушка“. Да и все это ярлыки. Мужчины не зацикливаются на цифрах. И в этом они молодцы. Они ищут. И тот, кто ищет, — всегда найдет!»

Денис, 28 лет





«Абсолютной нормы в количестве сексуальных партнеров, на мой взгляд, нет. Из той же оперы дискуссия на тему «можно ли заниматься сексом до женитьбы?». Каждый сам решает для себя. И хорошо, если выбор делается с полным осознанием действий и готовностью взять на себя ответственность за их результаты. Зачастую молодые люди ответственность брать за такие поступки не хотят.

Мы имеем дело с двумя крайностями: с одной стороны, традиционные семейные ценности, которые много веков соблюдались нашими предками и передавались как неоспоримый факт; с другой стороны — влияние западной культуры с её «сексуальной революцией» и демократичностью взглядов. Сейчас недостаточно простого «это нельзя, а это можно», мы стремимся к удовлетворению своих потребностей и хотим становиться счастливее. Количество сексуальных партнеров на эти параметры никак не влияет, разве что тешит эго ложным «я могу переспать со многими, я молодец».

Я выбираю жену по определённым критериям. У меня есть представление, какими качествами будет обладать моя избранница, которая станет женой. Это определённая степень зрелости, готовность брать ответственность за поступки, внимательность к своим желаниям, возможность о них заявлять и понимание того, чего она хочет от отношений. Определяющими будут эти качества, а не путь, который предшествовал их осознанию. Я считаю, если у девушки было несколько сексуальных партнеров, значит, этот опыт был нужен ей для осознания определённых аспектов жизни, которые не могли быть поняты другим образом".