ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские ракетчики посоревнуются на С-300 за "Ключи от неба"

30.07.2017 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 июл — Sputnik. Международный армейский конкурс зенитных ракетных войск "Ключи от неба" стартовал в воскресенье на полигоне Ашулук в Астраханской области, сообщила пресс-служба Южного военного округа РФ.

Белорусские ракетчики посоревнуются на С-300 за "Ключи от неба"
© Фото: пресс-служба президента
Лукашенко направил приветствие участникам Армейских международных игр

В соревнованиях принимают участие военнослужащие из Беларуси, России, Казахстана и Китая. Сегодня на полигоне Ашулук состоялось торжественное открытие международного конкурса, в мероприятии приняли участие высшие чины Вооруженных сил РФ.

В рамках соревнований расчеты зенитно-ракетных систем С-300 будут состязаться в маневрах в составе дивизиона, вождении военных автомобилей МАЗ, заряжании пусковой установки и отражении воздушного удара "противника" — всего четыре этапа.

На время соревнований на полигоне развернута экспозиция современного вооружения войск ПВО, а также информационные стенды оборонных предприятий и учебных заведений РФ.

Армейские международные игры в текущем году состоятся на 22 полигонах в Азербайджане, Беларуси, России, Казахстане и Китае. Соревнования продлятся две недели — с 29 июля по 12 августа.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный армейский конкурс в этом году пройдет на 22 полигонах пяти стран с 29 июля по 12 августа.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Гурков вышел в финал турнира по муай-тай на Всемирных играх во Вроцлаве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика