МИНСК, 30 июл — Sputnik. Международный армейский конкурс зенитных ракетных войск "Ключи от неба" стартовал в воскресенье на полигоне Ашулук в Астраханской области, сообщила пресс-служба Южного военного округа РФ.

В соревнованиях принимают участие военнослужащие из Беларуси, России, Казахстана и Китая. Сегодня на полигоне Ашулук состоялось торжественное открытие международного конкурса, в мероприятии приняли участие высшие чины Вооруженных сил РФ.

В рамках соревнований расчеты зенитно-ракетных систем С-300 будут состязаться в маневрах в составе дивизиона, вождении военных автомобилей МАЗ, заряжании пусковой установки и отражении воздушного удара "противника" — всего четыре этапа.

На время соревнований на полигоне развернута экспозиция современного вооружения войск ПВО, а также информационные стенды оборонных предприятий и учебных заведений РФ.

Армейские международные игры в текущем году состоятся на 22 полигонах в Азербайджане, Беларуси, России, Казахстане и Китае. Соревнования продлятся две недели — с 29 июля по 12 августа.