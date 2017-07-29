ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Барселона" обыграла "Реал" в Кубке чемпионов

30.07.2017 11:04 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
"Барселона" обыграла "Реал" в Кубке чемпионов

Со счетом 3:2 футболисты «Барселоны» победили мадридский «Реал» в матче Международного кубка чемпионов.

У каталонцев забитыми голами отличились Лионель Месси, Иван Ракитич и Жерар Пике. У «Реала» забивали Матео Ковачич и Марко Асенсио.

Правда, следует отметить, что в матче не принимал участие португальский форвард «Реала» Криштиану Роналду. В настоящее время он готовится к сезону по индивидуальной программе и не смог принять участие в игре.

«Барселона» победила во всех трех матчах Международного кубка чемпионов-2017, в которых принимала участие, и стала первой по итогам турнира.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Со счетом 3:2 футболисты «Барселоны» победили мадридский «Реал» в матче Международного кубка чемпионов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские ракетчики посоревнуются на С-300 за "Ключи от неба"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика