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Freaky в дождевиках - летний арт-пикник было не испортить погоде
30.07.2017 11:40 — Разное | Sputnik Беларусь
Вместо солнца в этот день гостей фестиваля согревали чай и кофе, капоэйра и брэйк-данс, и, несмотря на дождь, от необычного мороженого и лимонада тоже никто не отказывался.
Каждый мог найти тут себе занятие: послушать познавательную лекцию в локации Edutainment, задать свои вопросы популярным блогерам, сплести венок из трав, порисовать или потанцевать под любимую музыку.
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Первый день фестиваля Freaky Summer Party состоялся в субботу в Минске. Смотрите на видео Sputnik, как это было.
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