Freaky в дождевиках - летний арт-пикник было не испортить погоде

Вместо солнца в этот день гостей фестиваля согревали чай и кофе, капоэйра и брэйк-данс, и, несмотря на дождь, от необычного мороженого и лимонада тоже никто не отказывался.

Каждый мог найти тут себе занятие: послушать познавательную лекцию в локации Edutainment, задать свои вопросы популярным блогерам, сплести венок из трав, порисовать или потанцевать под любимую музыку.