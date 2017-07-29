Суд ЕС рассмотрит дело о вырубке Польшей Беловежской пущи до осени

МИНСК, 30 июл — Sputnik. Суд Евросоюза подтвердил запрет властям Польши на вырубку лесов в Беловежской пуще до рассмотрения дела, которое может завершиться в августе-сентябре текущего года, передают польские СМИ.

Отмечается, что суд рассмотрит данное дело по ускоренной процедуре. До завершения рассмотрения Польша не имеет право производить вырубку. Пока нет информации, есть ли вероятность, что суд выдаст разрешение на это.

Ранее сообщалось, что урегулирование спора по Беловежской пуще может занять до двух лет.

В конце июля Суд ЕС постановил прекратить вырубку пущи, это решение было вынесено по запросу Еврокомиссии. Властям Польши предоставлена возможность предоставить суду свои замечания до 4 августа.

Ранее Польша начала санитарную вырубку своей части Беловежской пущи, которая не является частью заповедника. Причиной была названа безуспешная борьба с жуком-короедом, который уничтожил деревья.

Беловежская пуща, через которую проходит граница между Беларусью и Польшей, является крупнейшим остатком первобытного леса в Европе. Беловежский национальный парк, находящийся на территории Польши, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.