В эти выходные в Минске проходит арт-пикник FSP . Одни считаю его главным фестивалем столицы, другие — исключительно тусовкой для хипстеров. Так или иначе, арт-пикник набирает обороты и уже второй год лекции, мастер-классы, музыка и уличная еда прописываются в «Дримлэнде» на весь уик-энд. AFISHA.TUT.BY узнала, ради чего минчане платят за вход и сколько денег оставляют внутри.





«В дождевиках есть свой шарм: эдакий английский фестиваль, где все по колено в грязи»

Погода субботним утром не радовала: небо затянуто тучами, холодный ветер раздувает легкие платья неподготовленных к таким метеоусловиям красавиц. Но даже в обед на территории «Дримлэнда» уже гуляло много посетителей в дождевиках, которые про запас закупили организаторы и продавали по 2 рубля. Такое неподдельное желание тусоваться при любой погоде объясняется просто: многие купили билеты заранее, когда они стоили дешевле.





Супругам Максиму и Наталье нравится такой формат городского отдыха: на FSP они не в первый раз.

— Выходной день, мы пришли отдохнуть. В этом году хороший лайн-ап. Да и формат у пикника интересный: можно и лекции послушать, и музыку. Или просто потусить, поесть.



Максим и Наталья. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

К слову, перекус (лапша вок) семье обошелся примерно в 20 рублей на двоих.

— Меня, наверное, в первую очередь на FSP привлекает музыка, а потом — лекции, — рассказывает Наталья. — В прошлом году было интересней в плане развлечений, хотя, возможно, из-за погоды ощущение обманчивое. Но и в дождевиках есть свой шарм: эдакий английский фестиваль, где все по колено в грязи. У нас, конечно, не так, но что-то в этом есть.





«Это необычно для Минска: много красивых людей, тематических зон»

На арт-пикнике традиционно не продают алкоголь и не разрешают его проносить. А вот любые другие напитки и еду брать с собой никто не запрещает, но, как показывает практика, мало кто об этом знает. Одни парируют: зачем брать что-то с собой, если еду продают на фестивале, другие признаются, что обязательно взяли бы перекус, чтобы не стоять в очереди, но, думали, что «со своим», как на большинство мероприятий, вход запрещен.





— Здесь не продают ничего такого, ради чего бы хотелось постоять хоть и в небольшой, но очереди. Вот если бы на фудкорт кафе «Мираж» с шаурмой пришло — было бы другое дело, — делятся наблюдением в компании молодых людей.

Не ограничивают себя в тратах родители Кирилл и Анна и их дочь Елизавета. Семья пришла на фестиваль только к пяти часам вечера: раньше это мероприятие не посещали.



Кирилл, Анна и Елизавета. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Пока мы купили только кукурузу за 3,5 рубля. Но хочется выпить кофе, съесть бургер, нужно ребенка покормить. Думаем, все траты у нас еще впереди.

Кирилл говорит, что уже посмотрел цены, увидел бургер за 8 рублей и считает, что это нормальный ценник.





— Ну, с учетом того, что мы уже за вход заплатили… — делает ремарку Анна.

— Да, но все равно. Мы приходим пообщаться, а для перекуса такая цена — это нормально. И в целом, нас не пугает погода, мы сами создаем себе настроение. Место классное, от прошлого года были хорошие отзывы. У нас тогда не получилось попасть, но наконец пришли. Это что-то необычное для Минска: здесь много красивых людей, тематических зон. Правда, надеялись, что для детей будет больше развлечений.





«А почему Влада Бумагу не пригласили, вы не знаете?»

Восьмиклассницы Надя и Кристина на фестивале оказались благодаря маме одной из девочек, которая сегодня здесь работает. А заодно решили не упускать возможность посмотреть вживую на видеоблогеров (к слову, от одногодок девочек мы услышали мнение, что зона, где выступали блогеры — самая интересная и на ней можно провести «хоть весь день»).





— Уже успели послушать Диму Ермузевича. Жалко, Влада Бумагу не пригласили. А почему, вы не знаете?

Девчонки уже потратились на мороженое. «Но оно было таким вкусным, что не помним, сколько стоило». А еще на бургер — 10 рублей. Эту сумму они оценили как «дороговато».





В целом, точки, где продавали мороженое, оказались на редкость для арт-пикника непопулярны: в последние годы организаторам везло на солнце. Зато в палатках с чаем и кофе всегда были посетители. Всего организаторы привлекли около 15 фудпартнеров: кофейни, бары, паназиатские рестораны.

«Атмосфера фестиваля отличается от гуляний на 9 мая или 3 июля»

Те, кто был на фестивале в первый раз, осматривались до последнего и, несмотря на гремящую на протяжении всего дня музыку, ждут выступления хедлайнера — российской электропоп-группы, исполняющей песни на английском — Tesla boy. Как, например, Наталья и Анна. В прошлом году Наталья была с ребенком, поэтому была вынуждена уйти раньше. В этот раз все совпало: ребенок с бабушкой, Наталья в свой день рождения — на арт-пикнике.





— Мы приходим каждый год, чтобы поддержать крутое городское мероприятие. В прошлые годы была лучше погода, было больше народа и в целом как-то веселее. Но нам нравится атмосфера фестиваля, которая отличается от атмосферы городских гуляний, которые проходят 9 мая или 3 июля.

Цены на фудкорте, считают девушки, приятней, чем, к примеру, на Vulitsa Ezha. К тому же, можно расплачиваться картой.





— Музыка, конечно, не совсем нашего формата. Мы не такие молодежные и современные. Но не хватает кальяна. В прошлом году, мы помним, он был.

Наталья и Анна купили два лимонада по 5 рублей. Это, считают они, дороговато. А вот блюдо сицилийской кухни аранчини за 6,5 рублей показалось вкусным и недорогим.

«Отжидались до последнего дома. Думали, погода нормализуется»

Мамы Тоня и Дина с сыновьями Димой и Даниилом в прошлом году попали на арт-пикник случайно, в этом — целенаправленно. Но если бы знали, что будет такая погода, билеты бы не покупали, признаются молодые мамы.



Дина и Даниил — справа. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Отжидались до последнего дома, пока погода хоть как-то нормализуется. С детьми ведь отдельное развлечение: сначала надо надеть жилет на себя, потом — на ребенка, — шутят они.

Еду Данику, который сидит в коляске, мама взяла с собой: «Искать детское меню на подобных фестивалях бессмысленно», — поясняет она. А вот Диму кормят картошкой фри.



Мама Тоня и сын Дима. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— С детьми среднего возраста на фестивалях нормально. Еще бы пицца была — вообще было бы хорошо. А пока за картофель фри, бургер и кукурузу отдали 16 рублей. Цены не выше, чем в городе. Но при такой конкуренции было бы нелепо делать их выше.

«Мы увидели много мест для фото и мало аттракционов»

Айтишники Лука и Виктор говорят, что на цены особенно внимания не обращают, но в целом они приемлемы. На еду потратили по 20 рублей каждый.



Виктор и Лука. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— С едой на фестивале нет проблем. А вот активностей или других развлечений нам не хватило. Мы пришли отдохнуть, пообщаться, может быть с кем-то познакомиться. Но если отбросить общение, музыку и танцы — так вроде и нечем здесь заняться. Каких-то локальных аттракционов интересных мы не нашли, — говорит Виктор.





А Лука дополняет:

— Что мы увидели? Много мест, где можно сфотографироваться и несколько мест, где можно услышать спикеров. Но они могут быть не всем интересны. Здесь приятней, чем на А-фесте: он бесплатный и там слишком много людей. Но из-за погоды не уверены, что и здесь мы будем до конца.

Арт-пикник Freaky Summer Party продолжится сегодня, 30 июля.

Читайте также

«Бесконечная толпа голодных». «Рок за Бобров» глазами поваров, милиции, медиков и продавцов

«В такие вечера Минск похож на Европу». На Зыбицкой прошел первый бесплатный музыкальный фестиваль