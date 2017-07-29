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Эксперт о запуске санкций в отношении Польши со стороны ЕС

30.07.2017 12:54 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Евросоюз настоятельно рекомендует Польше не принимать изменений в национальной судебной системе, в противном случае — санкции, в виде лишения Варшавы права голоса в Совете ЕС. Суть и характер антипольских санкций радио Sputnik Беларусь прокомментировал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич.

Эксперт о запуске санкций в отношении Польши со стороны ЕС
© REUTERS Kacper Pempel
МИД Польши "приняло к сведению" запуск ЕС санкционного процесса

"Польша блестяще реализовала все возможности, связанные со вступлением в Евросоюз, и выторговала лучшие условия по сельскохозяйственной политике. Польша умудрилась не вступить в зону евро. В этих условиях некоторое "головокружение от успехов" в развитии отношений с ЕС привело к текущему кризису. Польские судебные реформы стали последней каплей, переполнившей чашу терпения Брюсселя. Это сигнал Варшаве о том, что при всей идентичности подходов Польши и ЕС к экономике, нельзя выстраивать политическую системы в стиле "позднего Пилсудского", — считает эксперт.

МИД Польши выступил с заявлением, в котором "принял к сведению решение Еврокомиссии о начале процедуры за невыполнение обязательств страны-члена".

Комментарии профессора Николая Межевича слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич прокомментировал радио Sputnik Беларусь ситуацию с применением санкций...

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