Эксперт о запуске санкций в отношении Польши со стороны ЕС

Евросоюз настоятельно рекомендует Польше не принимать изменений в национальной судебной системе, в противном случае — санкции, в виде лишения Варшавы права голоса в Совете ЕС. Суть и характер антипольских санкций радио Sputnik Беларусь прокомментировал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич.



© REUTERS Kacper Pempel МИД Польши "приняло к сведению" запуск ЕС санкционного процесса

"Польша блестяще реализовала все возможности, связанные со вступлением в Евросоюз, и выторговала лучшие условия по сельскохозяйственной политике. Польша умудрилась не вступить в зону евро. В этих условиях некоторое "головокружение от успехов" в развитии отношений с ЕС привело к текущему кризису. Польские судебные реформы стали последней каплей, переполнившей чашу терпения Брюсселя. Это сигнал Варшаве о том, что при всей идентичности подходов Польши и ЕС к экономике, нельзя выстраивать политическую системы в стиле "позднего Пилсудского", — считает эксперт.

МИД Польши выступил с заявлением, в котором "принял к сведению решение Еврокомиссии о начале процедуры за невыполнение обязательств страны-члена".

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