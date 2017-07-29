Российские ученые обжаловали присуждение первой в научной степени по теологии





Ученые подали коллективную апелляцию на первое в России присуждение научной степени по теологии, которую получил протоиерей Павел Хондзинский. В диссертации в качестве научного метода использовал он «личностный опыт веры».

По мнению ученых, обжаловавших получение степени по теологии, в данном случае речь идет не о науке, а о распространении влияния Русской православной церкви (РПЦ) с использованием административного ресурса. Текст апелляции направлен в диссертационный совет и в Минобрнауки.

Декан богословского факультета ПСТГУ протоиерей Павел Хондзинский защитил диссертацию 1 июня. Ее тема — «Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского».

Спустя две недели министр образования и науки РФ Ольга Васильева на первой научной конференции «Теология в гуманитарном образовательном пространстве» заявила, что Минюст «окончательно подписал» приказ о том, что в России будут присуждать ученые степени по теологии. Она также сообщила, что ведомство увеличит число бюджетных мест по соответствующей специальности, пишет "Коммерсант" .