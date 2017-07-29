В Гродно мотоцикл вытолкнул легковушку на встречную: один из водителей в больнице

В Гродно в столкновении с легковушкой пострадал мотоциклист, сообщает ГАИ Гродно. ДТП произошло поздно вечером 29 июля на Старом мосту в областном центре.



Фото: Игорь Ремзик

По предварительной информации, мотоциклист на Kawasaki по неизвестной причине столкнулся с двигавшимся в попутном направлении Citroen. От удара легковушка под управлением девушки вылетела на встречную полосу и столкнулась с ограждением моста. Водитель легкового автомобиля не пострадала. Мотоциклист с различными травмами госпитализирован.



Фото: Игорь Ремзик

Мотоцикл от места столкновения отлетел на несколько десятков метров. ГАИ проводт проверку.