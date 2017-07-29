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В Гродно мотоцикл вытолкнул легковушку на встречную: один из водителей в больнице
В Гродно в столкновении с легковушкой пострадал мотоциклист, сообщает ГАИ Гродно. ДТП произошло поздно вечером 29 июля на Старом мосту в областном центре.
По предварительной информации, мотоциклист на Kawasaki по неизвестной причине столкнулся с двигавшимся в попутном направлении Citroen. От удара легковушка под управлением девушки вылетела на встречную полосу и столкнулась с ограждением моста. Водитель легкового автомобиля не пострадала. Мотоциклист с различными травмами госпитализирован.
Мотоцикл от места столкновения отлетел на несколько десятков метров. ГАИ проводт проверку.
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В Гродно в столкновении с легковушкой пострадал мотоциклист, сообщает ГАИ Гродно. ДТП произошло поздно вечером 29 июля на Старом мосту в областном центре.
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