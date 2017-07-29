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В Гродно мотоцикл вытолкнул легковушку на встречную: один из водителей в больнице

30.07.2017 13:06 — Разное | Tut.by  
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В Гродно в столкновении с легковушкой пострадал мотоциклист, сообщает ГАИ Гродно. ДТП произошло поздно вечером 29 июля на Старом мосту в областном центре.


Фото: Игорь Ремзик

По предварительной информации, мотоциклист на Kawasaki по неизвестной причине столкнулся с двигавшимся в попутном направлении Citroen. От удара легковушка под управлением девушки вылетела на встречную полосу и столкнулась с ограждением моста. Водитель легкового автомобиля не пострадала. Мотоциклист с различными травмами госпитализирован.


Фото: Игорь Ремзик

Мотоцикл от места столкновения отлетел на несколько десятков метров. ГАИ проводт проверку.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно в столкновении с легковушкой пострадал мотоциклист, сообщает ГАИ Гродно. ДТП произошло поздно вечером 29 июля на Старом мосту в областном центре.

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