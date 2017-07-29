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Маршрутка с пассажирами перевернулась на дороге Минск - Витебск

30.07.2017 13:08 — Разное | Tut.by  
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В Лепельском районе опрокинулась маршрутка. Об этом сообщил начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.


Фото: ГАИ Витебска

Авария произошла вечером 29 июля на дороге Минск-Витебск у деревни Погорелое. Перевернулся микроавтобус Mercedes-Benz, за рулем которого находился 31-летний житель Минска. Во время сильного дождя мужчина не справился с управлением и съехал в кювет — микроавтобус опрокинулся на крышу, после чего стал на колеса. По словам водителя, в момент аварии в маршрутке находилось семь пассажиров. Медицинская помощь оказана 39-летней витебчанке — у нее перелом.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Травмы получила одна пассажирка маршрутки.

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