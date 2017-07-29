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Белорусы уступили россиянам в матче Евролиги по пляжному футболу

30.07.2017 13:22 — Разное | Tut.by  
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Сборная Беларуси по пляжному футболу потерпела первое поражение на этапе Евролиги в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче второго тура белорусы уступали хозяевам турнира россиянами 0:2, но нашли в себе силы выравнять положение благодаря точным ударам Игоря Бриштеля и Ильи Савича — 2:2. Однако незадолго до окончания встречи Антон Шкарин принес викторию российской команде — 3:2.

На старте турнира белорусы разгромили швейцарцев со счетом 8:4, а сегодня завершат соревнования встречей с греками.

Греческая дружина крупно проиграла оба своих поединка — россиянам 0:9 и швейцарцам — 1:8.

Положение команд после двух игровых дней: Россия — 6 очков (разница мячей — 2−12), Беларусь — 3 (10−7), Швейцария — 3 (12−9), Греция — 0 (1−17).

Следующий этап Евролиги-2017 белорусская команда проведет в венгерском Шиофоке с 11 по 13 августа. Ее оппонентами будут мастера пляжного футбола из Польши, Португалии и Азербайджана.

По итогам предварительных этапов 8 лучших дружин выступят в суперфинале, который пройдет 31 августа — 3 сентября в итальянском Езоло.

В прошлом году белорусская сборная заняла в Евролиге 5-е место, что является лучшим результатом за все время выступлений в этих соревнованиях.

 
 
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Сборная Беларуси по пляжному футболу потерпела первое поражение на этапе Евролиги в Москве.

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