Белорусы побили свой медальный рекорд на Европейских юношеских олимпийских фестивалях

Спортсмены белорусской команды на прошедшем в венгерском Дьёре Европейском юношеском олимпийском фестивале завоевали 15 медалей: 3 золотые, 5 серебряных, 7 бронзовых, сообщает пресс-служба НОК.



Фото: НОК Беларуси

На высшую ступень пьедестала поднимались: Виктория Новикова (дзюдо, весовая категория до 70 кг), Анастасия Шкурдай (плавание, 100 м баттерфляем), Владислав Шахницкий и Анастасия Жук (каноэ-двойка смешанная, 500 м).

Вторые места заняли: Сергей Дембицкий (легкая атлетика, тройной прыжок), Артур Москаленко (легкая атлетика, метание молота), Святослав Драницкий (гимнастика спортивная, опорный прыжок), Анастасия Шкурдай (плавание, 100 м на спине), женская команда по волейболу (Юлия Минюк, Алина Егорова, Татьяна Холод, Анна Гришкевич, Анна Князева, Юлия Кислюк, Елизавета Шупляк, Агата Бекша, Елизавета Манчак, Веолетта Белявская, Валерия Мойсиюк, Вера Костючик).

Бронзовыми призерами стали: Владислав Шахницкий и Анастасия Жук (каноэ-двойка микст, 200 м), Роман Гмырак (легкая атлетика, метание копья), Анастасия Жук (каноэ-одиночка, 500 м), Карина Егинян (легкая атлетика, толкание ядра), Глафира Бахур (дзюдо, 44 кг) и Владислав Дзвоник (дзюдо, 50 кг). экипаж байдарки Анна Пащенко, Ирина Шкред, Максим Хуцкий, Илья Козловский (байдарка-четверка смешанная, 500 м).

Всего в соревнованиях приняли участие 96 белорусских атлетов, они состязались в 9 видах спорта: баскетбол, велоспорт, волейбол, гимнастика спортивная, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, легкая атлетика, плавание и теннис.

Белорусская делегация в 2017 году — самая многочисленная за всю историю участия страны в летних ЕЮОФ. Турнир проходил с 23 по 29 июля 2017 года в венгерском Дьёре.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль — это региональные комплексные спортивные соревнования среди юных спортсменов ассоциации Европейских олимпийских комитетов.

Предыдущее высшее достижение для белорусов по завоеванным медалям было показано в 2005 году в итальянском Линьяно, где наша дружина выиграла 11 наград (4, 5, 2) и заняла 8-е место среди 48 команд.

История выступлений на Европейских юношеских олимпийских фестивалях началась для белорусских юношей и девушек в 1993 году. Тогда эти соревнования назывались «Олимпийский фестиваль молодежи Европы».

Белорусская делегация возвращается из Дьёра в Минск 30 июля в 23.30 рейсом Австрийских авиалиний (из Вены).