Белорусский экипаж выиграл первый этап танкового биатлона в Алабино

МИНСК, 30 июл — Sputnik. Белорусский экипаж на танке Т-72 одержал победу в первом этапе танкового биатлона, который прошел в воскресенье на полигоне в Алабино.

В третьем заезде танкового биатлона соревновались экипажи команды Ирана, Казахстана, Зимбабве и Беларуси. Первыми к финишу пришли танкисты из Беларуси, вторыми финишировал экипаж из Казахстана, а тройку лидеров замкнул танк Ирана.

Это предварительные результаты — после завершения заездов судьи могут изменить итоговое время после пересчета штрафных кругов и стоянок.

Танковые войска Беларуси представлял сегодня экипаж под командованием старшего прапорщика Сергея Михно.

Впереди у команды еще два индивидуальных заезда — и по итогам выступлений всех трех экипажей определяться сильнейшие сборные, которые пройдут в полуфинал.

Соревнования проводятся в три этапа. На первом этапе, индивидуальной гонке, участвуют все команды. В полуфинал проходит 12 команд, а в финале встретятся четыре лучших сборных. Во всех этапах танкистам предстоит отстреляться по мишеням с места и на ходу и преодолеть разнообразные препятствия.