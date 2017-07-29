Историк о тренировках Шварценеггера и работе на посту губернатора

Культовый киноартист, любимый миллионами зрителей, бодибилдер — Мистер Вселенная, "терминатор", который сумел трансформироваться в губернатора Калифорнии — Арнольд Шварценеггер празднует свое 70-летие . Прокомментировать феномен Шварценеггера мы попросили человека, который сам много лет отдал занятиям атлетической гимнастикой, известного историка, публициста, генерального директора Института системно-стратегических исследований Андрея Фурсова.

"В культуризме это редкий случай — Шварценеггер тренировался по системе "сплит", с 5 до 8 утра, когда организм еще не "проснулся". А то, что стало с его телом в последнее время, говорит о том, что Арнольд все же принимал анаболики. Таких фигур, как Шварценеггер, артистов кино, спортсменов, мы увидим в политике еще немало, и это свидетельствует о том, что политика, как таковая, закончилась, она выродилась в комбинацию шоу-бизнеса и административной системы. При этом, насколько мне известно, Шварценеггер был далеко не худшим губернатором и работал в сильной команде, которая решала массу вопросов" — сказал Фурсов.

По мнению нашего собеседника, роль личности в США и западной политике утратила свою роль, и на первое место вышла система институтов, которая функционирует независимо от личностных факторов.

Беседу с генеральным директором Института системно-стратегических исследований Андреем Фурсовым слушайте на радио Sputnik Беларусь.