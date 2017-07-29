Япония и США провели учения в ответ на очередной пуск ракеты КНДР

МИНСК, 30 июл — Spunik. Совместные авиационные учения Японии и США были вызваны очередным пуском ракеты КНДР, заявил журналистам министр иностранных дел Японии Фумио Кисида, который также совмещает должность министра обороны страны.



© Sputnik Илья Питалев КНДР снова провела запуск баллистической ракеты в Японском море

В маневрах приняли участие два американских стратегических бомбардировщика B-1 и два истребителя японских сил самообороны F2. Они пролетели от западной части острова Кюсю на юго-западе Японии до воздушного пространства в районе Корейского полуострова в пределах зоны ПВО Японии.

Напомним, в ночь на субботу, 29 июля, КНДР провела испытание новой баллистической ракеты по приказу главы государства Ким Чен Ына. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.

Предположительно, КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету, южнокорейские военные сообщили, что новая ракета КНДР пролетела около тысячи километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километров.

В Минобороны РФ отметили, что Москва отслеживала ракетный пуск Пхеньяна. Он был произведен в направлении от границ РФ и опасности для территории России не представлял.