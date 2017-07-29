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Япония и США провели учения в ответ на очередной пуск ракеты КНДР
30.07.2017 15:35 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 июл — Spunik. Совместные авиационные учения Японии и США были вызваны очередным пуском ракеты КНДР, заявил журналистам министр иностранных дел Японии Фумио Кисида, который также совмещает должность министра обороны страны.
© Sputnik Илья Питалев
В маневрах приняли участие два американских стратегических бомбардировщика B-1 и два истребителя японских сил самообороны F2. Они пролетели от западной части острова Кюсю на юго-западе Японии до воздушного пространства в районе Корейского полуострова в пределах зоны ПВО Японии.
Напомним, в ночь на субботу, 29 июля,
Предположительно, КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету, южнокорейские военные сообщили, что новая ракета КНДР пролетела около тысячи километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километров.
В Минобороны РФ отметили, что Москва отслеживала ракетный пуск Пхеньяна. Он был произведен в направлении от границ РФ и опасности для территории России не представлял.
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В маневрах участвовали американские бомбардировщики В-1 и японские истребители F2, они пролетели в пределах зоны ПВО Японии.
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