Темпы роста розничного товарооборота Беларуси превышают рост доходов населения





По данным Министерства антимонопольного регулирования и торговли, в первом полугодии темпы роста розничного товарооборота превышали рост доходов населения.

Как заявил в интервью БЕЛТА руководитель МАРТ Владимир Колтович, в первой половине 2017 года белорусская торговля не выполнила доведенные ей показатели. Однако МАРТ в целом положительно оценивает сложившуюся динамику роста товарооборота.

Так, по данным МАРТ, в январе темп роста товарооборота составлял 95,4%, по итогам первого квартала – 98,6%. Еще несколько цифр: темп роста розничного товарооборота торговых организаций составил за январь-июнь 100,9%. При этом по торговым организациям без ведомственной подчиненности, обеспечивающих 60% розничного товарооборота республики, данный показатель - 103,4%.

"Хочу отметить, что в первом полугодии имела место тенденция превышения темпов роста товарооборота над темпом роста реальных денежных доходов населения, который в январе-мае составил 98,8%", - заявил Владимир Колтович.

По мнению министра, белорусы традиционно поддерживают привычный уровень жизни и тратят деньги на товары.

"Как только изменяется уровень доходов, мы ожидаем изменения и в товарообороте. Положительным моментом является также отсутствие вопросов по ассортименту товаров: мы не знаем, что такое дефицит, что такое очереди. Возьмем индекс потребительских цен. За первое полугодие он составил 103,4% при установленном правительством прогнозном параметре на этот период 106,7%. За счет регулируемых цен (тарифов) получено 1,09 процентного пункта прироста ИПЦ, свободных – 2,31 процентного пункта. Это ответ тем критикам, которые выступали за жесткое регулирование цен. Надо понимать, жесткое регулирование цен, как правило, приводит к их росту и снижению ассортимента. Сейчас у нас ситуация на потребительском рынка стабильная как по ценовом фактору, так и по ассортименту. Опять-таки по наличию товаров отечественного производства выполняем индикатор национальной безопасности. Он, напомню, определен по продовольственной группе. Особо подчеркну, что все эти положительные моменты отрасль имеет, скажем так, без напряжения - естественно, без административного давления. Это очень ценный показатель того, что у экономики есть здоровые точки роста", - отметил Владимир Колтович.