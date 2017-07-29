Ошибка переместила белорусский экипаж на 2 место в танковом биатлоне

МИНСК, 30 июл — Sputnik. Занявший первое место по предварительным результатам белорусский экипаж по итогам первого этапа танкового биатлона переместился на второе место из-за досадной ошибки, сообщили Sputnik в воскресенье в Минобороны Беларуси.

Экипаж танка Т-72 под командованием старшего прапорщика Сергея Михно показали традиционно высокий результат в стрельбе, также белорусы были быстры и на полосе препятствий, однако досадная ошибка стоила им первого места .

"Во время проезда одного из препятствий, танк занесло и корпус боевой машины зацепил столб-ограничитель. Механик-водитель этого заметить не мог и продолжил движение без остановки на площадке штрафного времени", — рассказали в Минобороны.

Там отметили, что судья в итоге добавил к итоговому времени белорусов одну минуту, что передвинуло наш экипаж на вторую позицию. Первое место было отдано участникам из Казахстана.

Белорусских танкистов до полуфинала ждут еще два заезда. Белорусы будут по-прежнему выступать в одной группе с командами из Зимбабве, Ирана и Казахстана.