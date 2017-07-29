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Ошибка переместила белорусский экипаж на 2 место в танковом биатлоне

30.07.2017 16:28 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 июл — Sputnik. Занявший первое место по предварительным результатам белорусский экипаж по итогам первого этапа танкового биатлона переместился на второе место из-за досадной ошибки, сообщили Sputnik в воскресенье в Минобороны Беларуси.

Ошибка переместила белорусский экипаж на 2 место в танковом биатлоне
© Sputnik Кирилл Каллиников
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Экипаж танка Т-72 под командованием старшего прапорщика Сергея Михно показали традиционно высокий результат в стрельбе, также белорусы были быстры и на полосе препятствий, однако досадная ошибка стоила им первого места.

"Во время проезда одного из препятствий, танк занесло и корпус боевой машины зацепил столб-ограничитель. Механик-водитель этого заметить не мог и продолжил движение без остановки на площадке штрафного времени", — рассказали в Минобороны.

Там отметили, что судья в итоге добавил к итоговому времени белорусов одну минуту, что передвинуло наш экипаж на вторую позицию. Первое место было отдано участникам из Казахстана.

Белорусских танкистов до полуфинала ждут еще два заезда. Белорусы будут по-прежнему выступать в одной группе с командами из Зимбабве, Ирана и Казахстана.

 
Теги: Минск
 
 
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Танк при повороте занесло, он зацепил ограничительный столбик, а механик-водитель не заметил этого и продолжил движение без заезда на штрафплощадку.

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