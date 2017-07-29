Население Беларуси стало больше тратить на питание





По данными МАРТ, структуре розничного товарооборота увеличилась доля продовольственных товаров и уменьшилась непродовольственных.

Как заявил в интервью БЕЛТА министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, в последнее время "наблюдается тенденция изменения соотношения продовольственных и непродовольственных товаров - в сторону увеличения доли продовольственных".

По мнению министра, тот факт, что человек тратит больше на покупку продуктов питания, говорит, что население экономит средства. Проще говоря, на питание людям еще хватает, а вот на все остальное - нет.

"Кроме того, открытая и достаточно жесткая конкуренция на розничном рынке привела к тому, что торговые сети из областных центров и крупных городов пошли работать в малые населенные пункты, где есть хоть какой-то спрос. Ну и, конечно, в целом доля крупных сетей увеличивается", - отметил министр.