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Население Беларуси стало больше тратить на питание

30.07.2017 17:18 — Разное | Ежедневник  
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Население Беларуси стало больше тратить на питание

По данными МАРТ, структуре розничного товарооборота увеличилась доля продовольственных товаров и уменьшилась непродовольственных.

Как заявил в интервью БЕЛТА министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, в последнее время "наблюдается тенденция изменения соотношения продовольственных и непродовольственных товаров - в сторону увеличения доли продовольственных".

По мнению министра, тот факт, что человек тратит больше на покупку продуктов питания, говорит, что население экономит средства. Проще говоря, на питание людям еще хватает, а вот на все остальное - нет.

"Кроме того, открытая и достаточно жесткая конкуренция на розничном рынке привела к тому, что торговые сети из областных центров и крупных городов пошли работать в малые населенные пункты, где есть хоть какой-то спрос. Ну и, конечно, в целом доля крупных сетей увеличивается", - отметил министр.

 
 
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По данными МАРТ, структуре розничного товарооборота увеличилась доля продовольственных товаров и уменьшилась непродовольственных.

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