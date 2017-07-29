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Население Беларуси стало больше тратить на питание
30.07.2017 17:18 — Разное | Ежедневник
По данными МАРТ, структуре розничного товарооборота увеличилась доля продовольственных товаров и уменьшилась непродовольственных.
Как заявил в интервью
По мнению министра, тот факт, что человек тратит больше на покупку продуктов питания, говорит, что население экономит средства. Проще говоря, на питание людям еще хватает, а вот на все остальное - нет.
"Кроме того, открытая и достаточно жесткая конкуренция на розничном рынке привела к тому, что торговые сети из областных центров и крупных городов пошли работать в малые населенные пункты, где есть хоть какой-то спрос. Ну и, конечно, в целом доля крупных сетей увеличивается", - отметил министр.
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По данными МАРТ, структуре розничного товарооборота увеличилась доля продовольственных товаров и уменьшилась непродовольственных.
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