Таэквондист Силла заявил, что мельдоний ему подсыпали и признался, что может завершить карьеру

Именитый таэквондист Арман-Маршалл Силла, пропустивший Олимпиаду-2016 в Рио из-за положительной пробы на мельдоний, в интервью « СБ Беларусь сегодня » рассказал о том, что может завершить карьеру. По словам атлета, проведенная экспертиза установила, что запрещенное вещество ему подсыпали.



Арман Маршал-Силла. Фото с сайта wtfbelarus.by

Пропустив Олимпиаду-2016 в Рио после положительной допинг-пробы , позже спортсмен возобновил выступления и даже выиграл несколько международных стартов. Правда, при этом решение об отстранении атлета от состязаний со стороны национальной (НАДА) и всемирной (WADA) антидопинговых организаций оставалось в силе. Белорусская федерация таэквондо после проведенного внутреннего расследования разрешила спортсмену выступать в соревнованиях, но Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

И вот CAS вынес свой вердикт — и он оказался очень суровым — 4 года дисквалификации. При этом все его результаты выступлений за последний год будут аннулированы. Не исключено, столь жесткое наказание обусловлено в том числе и тем, что спортсмен не согласился с решениями об отстранении со стороны НАДА и WADA и продолжил выступать.

Жруналист «СБ Беларусь сегодня» Дмитрий Комашко расспросил спортсмена о том, как мельдоний мог попасть в его организм и что он собирается делать после вынесенной ему дисквалификации.

— Но ведь мельдоний, в конце концов, как-то попал к тебе в организм, да еще в такой огромной концентрации …

— Я уже столько раз задавал себе этот вопрос, прокручивал варианты. Ведь не первый год в спорте, меры предосторожности принимал. Известный список: оставил открытую бутылку — больше из нее не пей, в неизвестных местах не ешь… Конкурентов или недоброжелателей у меня здесь тоже вроде не было. Команда подобралась хорошая, а в моем весе равных соперников и вовсе пока нет. Экспертиза показала, что препарат был в банке со спортивным питанием. Специалисты установили, что мельдоний был именно подсыпан: его концентрация оказалась неравномерной. Экспертиз много было, дважды проходили полиграф .

— Тем не менее четыре года дисквалификации.

— Очень большой срок. Тем более если вспомнить, что мне в Беларуси просто не с кем тренироваться. На последнем чемпионате страны мне впервые за последние годы пришлось проводить бой. Обычно соперники просто отказываются против меня выходить. А здесь парень решился, даже одно очко набрал… Как в таких условиях расти? Плюс в нашем виде спорта постоянно меняются правила и отстать можно очень быстро.



Арман-Маршалл Силла. Фото: Елизавета Добрицкая, minsknews.by

— Думал об альтернативных путях в жизни?

— В армию на контрактную службу думаю перейти. В Академии управления учусь — второе высшее. Специальность — «Государственное управление и право». Но пока полностью сосредоточен на тренировках и попытках отстоять свою правоту.

Меня с самого начала удивила позиция взявшихся за мое дело адвокатов. Они пытались выторговать двухлетнюю дисквалификацию. Насколько я знаю, даже предлагали ВАДА денежную компенсацию. Другими словами, изначально признавали, что я принимал этот мельдоний, но теперь раскаиваюсь. Сейчас с другой командой юристов ищем выход из сложившейся ситуации, но задача эта очень сложная. Почему-то переданные в CAS документы оказались весьма выборочными: собранные свидетельства в мою пользу потерялись, при этом нашелся тренер, заявлявший, что, дескать, я чуть ли не каждый день курю траву и применяю наркотики. У меня все это просто в голове не укладывается.

— Ты ведь выступал в нынешнем году, хотя разбирательства в суде продолжались.

— Меня сперва отстранили, потом ограничение сняли. Я даже выступал на чемпионате мира, правда, ничего толкового из этого не вышло. Очень сложно одновременно тренироваться и вести борьбу в суде, куда-то ездить, общаться с адвокатами… Да и психологически тяжело: до последнего дня, например, было неизвестно, разрешат мне вообще выехать на чемпионат мира или нет? Так задергали в Минске за этот год — просто не передать. Старался абстрагироваться от этой ситуации, закрыться, но куда там.

— Осенью в Минске пройдет чемпионат Европы. Шансов увидеть тебя там, как я понимаю, нет?

— Пока сложно сказать. До 15 сентября мы можем подать апелляцию на решение суда. Потом определенности станет больше…