Гурков выиграл золото X Всемирных игр во Вроцлаве

11-кратный чемпион мира по муай-тай Виталий Гурков выиграл золото на X Всемирных играх в польском Вроцлаве.



Виталий Гурков. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В упорном финальном поединке 32-летний Виталий Гурков по очкам (29:28) выиграл у 19-летнего украинского бойца Василия Сорокина, который в полуфинале взял верх над победителем минского чемпионата мира-2017 россиянином Иваном Григорьевым.

Виталий Гурков в полуфинале в третьем раунде нокаутировал Троя-Тори Джонса из США.

А ранее в четвертьфинале Гурков взял реванш у португальца Диого Каладу , который в первом же бою выбил белоруса из борьбы Минске">на майском домашнем ЧМ-2017 в Минске.

Еще два белоруса во Вроцлаве сражались за бронзу X Всемирных игр. Никита Шостак (81 кг) стал бронзовым призером из-за неявки на бой поляка Рафала Корчака, а Павел Делендик (71 кг) проиграл по очкам (28:29) Габриэлле Маццетти из Перу.

На Всемирные игры во Вроцлав отправились еще 3 представителя Беларуси.

Максим Жук (63,5 кг) в стартовом поединке уступил Оскару Зигерту из Польши (28:29), Павел Гришанович (67 кг) — Ануенгу Хаттхамарашри (бой остановлен по решению судей во 2-м раунде), а Людмила Числова выбыла после поражения в стартовой встрече против Габриэлы Кузавиньской из Польши (28:29).

Всемирные игры проводятся каждые 4 года, на следующий год после проведения Олимпиад. Спортсмены соревнуются в дисциплинах, которые не входят в программу Олимпийских игр. Во Вроцлаве выступают более 3500 тысяч атлетов из 100 стран в 31 виде спорта.

В Играх во Вроцлаве принимали участие 88 бойцов муай-тай в 11 весовых категориях. Разыграны 11 комплектов наград.