ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гурков выиграл золото X Всемирных игр во Вроцлаве

30.07.2017 17:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

11-кратный чемпион мира по муай-тай Виталий Гурков выиграл золото на X Всемирных играх в польском Вроцлаве.


Виталий Гурков. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В упорном финальном поединке 32-летний Виталий Гурков по очкам (29:28) выиграл у 19-летнего украинского бойца Василия Сорокина, который в полуфинале взял верх над победителем минского чемпионата мира-2017 россиянином Иваном Григорьевым.

Виталий Гурков в полуфинале в третьем раунде нокаутировал Троя-Тори Джонса из США.

А ранее в четвертьфинале Гурков взял реванш у португальца Диого Каладу, который в первом же бою выбил белоруса из борьбы Минске">на майском домашнем ЧМ-2017 в Минске.

Еще два белоруса во Вроцлаве сражались за бронзу X Всемирных игр. Никита Шостак (81 кг) стал бронзовым призером из-за неявки на бой поляка Рафала Корчака, а Павел Делендик (71 кг) проиграл по очкам (28:29) Габриэлле Маццетти из Перу.

На Всемирные игры во Вроцлав отправились еще 3 представителя Беларуси.

Максим Жук (63,5 кг) в стартовом поединке уступил Оскару Зигерту из Польши (28:29), Павел Гришанович (67 кг) — Ануенгу Хаттхамарашри (бой остановлен по решению судей во 2-м раунде), а Людмила Числова выбыла после поражения в стартовой встрече против Габриэлы Кузавиньской из Польши (28:29).

Всемирные игры проводятся каждые 4 года, на следующий год после проведения Олимпиад. Спортсмены соревнуются в дисциплинах, которые не входят в программу Олимпийских игр. Во Вроцлаве выступают более 3500 тысяч атлетов из 100 стран в 31 виде спорта.

В Играх во Вроцлаве принимали участие 88 бойцов муай-тай в 11 весовых категориях. Разыграны 11 комплектов наград.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11-кратный чемпион мира по муай-тай Виталий Гурков выиграл золото на X Всемирных играх в польском Вроцлаве.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Таэквондист Силла заявил, что мельдоний ему подсыпали и признался, что может завершить карьеру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика