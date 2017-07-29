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Видеофакт: вертолетные гонки на втором дне фестиваля #ПРОНЕБО
30.07.2017 18:18 — Разное | Sputnik Беларусь
Вертолетами впечатляли минчан во второй день фестиваля #ПРОНЕБО. Летательные аппараты соревновались в разгрузке грузов. Также прошел третий этап кубка мира по вертолетному слалому, можно было понаблюдать за комбинированной эстафетой и вертолетным фристайлом.
Летали не только большие, но и маленькие вертолеты — в скорости соревновались дроны. Как проходил второй день фестиваля, смотрите на видео Sputnik.
Вечером организаторы
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Организаторы фестиваля предоставили гостям два дня для наслаждения возможностями авиатехники.
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