Майкл Моргулис – о первом визите американцев на Лубянку

Майкл Моргулис, почетный консул Беларуси в США, известный проповедник, автор концепции "духовная дипломатия", писатель, имеет богатейшую биографию. Среди огромного количества известных людей, с которыми ему довелось общаться, президенты США Картер, Рейган, Буш-старший, Буш-младший, Клинтон, Обама и Трамп, советский лидер Михаил Горбачев, президент Беларуси Александр Лукашенко и многие, многие другие. Мы записали большую беседу с Моргулисом, фрагмент которой хотим сегодня предложить слушателям радио Sputnik Беларусь.

"В начале 90-х я был в Москве в составе первой делегации христианских лидеров Америки, и мне пришла мысль посетить здание КГБ на Лубянке. По поручению Горбачева нас, как первую в истории американскую делегацию, приняли очень специфично, с явным желанием произвести впечатление. Генерал Столяров, один из встречавших, очень спешил и, как мне казалось, сильно волновался. Я почему-то испытал сильное желание помолиться за руки человека, от которых зависела жизнь кого-то из близких Столярова. Оказалось, что дочь генерала была в этот момент прооперирована… В общем, так получилось, что я, впоследствии, обвенчал на свадьбе дочь Столярова…", — рассказывает Моргулис.

О том, как от слов Моргулиса вмиг протрезвел украинский солдат, вы услышите на радио Sputnik Беларусь.