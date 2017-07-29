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Майкл Моргулис – о первом визите американцев на Лубянку

30.07.2017 18:44 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Майкл Моргулис, почетный консул Беларуси в США, известный проповедник, автор концепции "духовная дипломатия", писатель, имеет богатейшую биографию. Среди огромного количества известных людей, с которыми ему довелось общаться, президенты США Картер, Рейган, Буш-старший, Буш-младший, Клинтон, Обама и Трамп, советский лидер Михаил Горбачев, президент Беларуси Александр Лукашенко и многие, многие другие. Мы записали большую беседу с Моргулисом, фрагмент которой хотим сегодня предложить слушателям радио Sputnik Беларусь.

Майкл Моргулис – о первом визите американцев на Лубянку
© Sputnik/
Почетный консул Беларуси в США Майкл Моргулис в прямом эфире Sputnik

"В начале 90-х я был в Москве в составе первой делегации христианских лидеров Америки, и мне пришла мысль посетить здание КГБ на Лубянке. По поручению Горбачева нас, как первую в истории американскую делегацию, приняли очень специфично, с явным желанием произвести впечатление. Генерал Столяров, один из встречавших, очень спешил и, как мне казалось, сильно волновался. Я почему-то испытал сильное желание помолиться за руки человека, от которых зависела жизнь кого-то из близких Столярова. Оказалось, что дочь генерала была в этот момент прооперирована… В общем, так получилось, что я, впоследствии, обвенчал на свадьбе дочь Столярова…", — рассказывает Моргулис.

О том, как от слов Моргулиса вмиг протрезвел украинский солдат, вы услышите на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Известный проповедник, писатель, автор концепции "духовная дипломатия" Майкл Моргулис рассказал радио Sputnik Беларусь о чудесных явлениях при чрезвычайно...

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