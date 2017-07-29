Герасименя заняла 5-е место на чемпионате мира в Будапеште на 50 м вольным стилем

Александра Герасименя заняла 5-е место в плавании на 50 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

В финале Александра Герасименя сумела значительно улучшить свое полуфинальное время (24,59), преодолев 50 м в решающем заплыве за 24,46 секунды. Но для места на пьедестале этого оказалось недостаточно.

Отметим, что в финале Герасименя плыла по 8-й дорожке, поскольку в полуфинале вырвала последнюю путевку в решающий заплыв.

В тройку призеров ЧМ вошли действующая рекордсменка мира Сара Шестрем из Швеции (23,69), Раноми Кромовиджоджо из Голландии (23,85) и Симоне Мануэль из США (23,97). Четвертое место у Пернилле Блуме из Дании (24,00).

Стоит отметить, что все соперницы, опередившие Герасименю, показали время, которое белоруске пока еще никогда не покорялось. Год назад на Олимпиаде-2016 в Рио Александра завоевала бронзу с рекордом Беларуси (24,11), а в 2012 году в Лондоне выиграла олимпийское серебро с результатом 24,28, также установив тогда национальный рекорд.

На нынешнем чемпионате мира в Будапеште Александра Герасименя выиграла бронзу на дистанции 50 м на спине.

Еще одну награду на чемпионате мира по водным видам спорта принесла Беларуси Яна Нестерова, завоевавшая бронзу в хай-дайвинге.

В финал чемпионата мира на дистанции 50 м на спине пробился и белорус Павел Санкович, который с результатом 24,74 секунды занял 6-е место в полуфинальной стадии, улучшив свой же прежний рекорд Беларуси, который равнялся 24,81.