МИНСК, 30 июл — Sputnik, Антон Курилкин. В самый интенсивный день индивидуальных заездов танкового биатлона палящее солнце спряталось за тучи — но жара переместилась на трибуны, на которых сегодня не сдерживали эмоций ни зрители, ни военные.

В первом заезде выступали команды Беларуси, Казахстана, Ирана и Зимбабве. Группа поддержки африканцев перед заездом устроила целое шоу — они пели, плясали, размахивали флагом, играли на трещотках и даже рев пролетающего над трассой Ил-96 не смог их заглушить.

Вывесившие флаги болельщики танкистов из Беларуси сдерживали свои эмоции до самого начала гонки — но когда на огромном мониторе появился широкоплечий и улыбчивый экипаж, то рев группы поддержки оглушил трибуны.

Больше других выделялся подполковник с огромным флагом страны в руках — он громче всех из команды скандировал "Беларусь" и кричал слова поддержки командиру выступающего экипажа старшему прапорщику Сергею Михно.



© Sputnik Илья Питалев Белорусский экипаж в ходе танкового биатлона

Напряжение танкистов, которым сегодня выпало болеть за свой экипаж, заметно с первого взгляда не было — но от комментариев они отказывались.

"Наши выступают, болеем и волнуемся. Давайте потом", — заявил офицер из команды.

Иранцы во главе с седовласым генералом перед заездом тоже не выдавали эмоции — но как только экипаж исламской республики попадал в мишень, они словно по команде вскакивали со своих мест, начинали размахивать флагами и болеть за своих.

Казахстанская команда лишь сдержанно наблюдала за действиями своих бойцов — тихие вздохи с их стороны слышались, когда танкисты промахивались по мишени.

Все команды выступали в заезде на танках Т-72, но команда Беларуси привезла модифицированную на заводах страны свою машину, а остальные воспользовались предоставленными российской стороной танками Т-72Б3.

Отличался белорусский танк не только приборами, но и внешним видом — пушку украшал логотип известной по всему миру игры World of Tanks — онлайн-симулятора танковых командных боев.



© Sputnik Илья Питалев Белорусский экипаж на танковом биатлоне в Алабино

Разный стиль был у команд и в заездах — если белорусы стартовали ровно и лихо прошли все испытания, попав по всем целям из пушки, то казахстанский экипаж, как следует погазовав, рванул 46-тонную машину вперед и очень аккуратно и быстро прошел змейку. Однако на огневом рубеже наводчик не смог поразить одну из мишеней, имитирующую бронетехнику противника.

В итоге команды из СНГ, с легкостью преодолевшие все препятствия и поразив почти все мишени, прибыли к финишу лидерами заезда.

Иранцы с незначительным отставанием замкнули тройку лидеров, а команда Зимбабве отстала от всех на пару десятков минут — они получили все пять возможных штрафных кругов, а ближе к концу трассы африканцам потребовалась техническая помощь.

По итогам судейской оценки рейтинг еще может измениться — каждый вечер после гонки международная команда судей собирается и проверяет результаты выполнения упражнений, пересчитывая время с учетом всех штрафных кругов и стоянок.

Ошибка переместила белорусский экипаж на итоговое 2 место в танковом биатлоне >>

После заезда, в небольшой перерыв, все внимание к себе приковали белорусские музыканты — ведь сегодня на танковом биатлоне как раз день культуры Беларуси и Азербайджана.

Второй заезд и забитые трибуны

Ко второму заезду на трибунах было не протолкнуться — состязались команды из Кыргызстана, Сербии и России.

Первым, меньше чем за двадцать минут, пролетев всю трассу и поразив все мишени, к финишу пришел российский экипаж. Коллеги из Сербии и Кыргызстана подобной меткости и скорости не смогли показать.

На последнем огневом рубеже танкисты Кыргызстана до конца держали трибуны в напряжении — первые три очереди из спаренного с пушкой пулемета выбивали фонтанчики песка из бруствера и вздохи огорчения из зрителей, но от последних выпущенных пуль стеклянная мишень разлетелась вдребезги.

К финишу танкисты кыргызстанской команды пришли третьими, немого уступив сербской команде — танки приехали на финишную черту с разницей в пару минут. Но третье место в заезде не означает поражения — впереди у команды еще два индивидуальных заезда и строгая судейская оценка результатов.

Самые громкие болельщики

Перед третьим заездом командам поддержки из Армении, Индии и Никарагуа удалось заглушить не то что рев танков — голос капитана-комментатора, усиленный колонками. Похоже, что военные устроили свое негласное соревнование за самую дружную командную поддержку.

Офицеры армии Никарагуа схитрили — и принесли с собой большую дудку, которая перекрывала голоса индийской команды — но до конца индусов заглушить им все же не удалось, и как только трубач делал перерыв, индийская сборная еще зажигательнее и ожесточеннее начинала скандировать свои кричалки.

Был припасен у команды Никарагуа и еще один прием — боец армии маленькой латиноамериканской страны бегал с огромным флагом вдоль трибун и так активно им размахивал, что задевал сержантов и ефрейторов военной полиции, следящих за порядком.

Стоило индусам и никарагуанцам умолкнуть на миг — и в соревнование вступала армянская команда, размахивая флагами и скандируя речевки.

И вот танки уже на огневом рубеже — все, кроме Венесуэлы, быстро отстрелялись. У экипажа боливарианской республики возникла проблема с пушкой.

Вначале они, гордо отвергнув помощь, пытались произвести ремонт самостоятельно, но после того как мимо них уже по второму кругу проехал индийский танк, венесуэльцы все же попросили техническую поддержку.

Проблемы возникли не только у них — механик-водитель танка Никарагуа умудрился на штрафном круге завалить танк в кювет, и никарагуанцы, во главе с очаровательной женщиной — капитаном Дарвин Гонсалес — грустно сидели на башне и провожали взглядами финиширующий индийский танк.

Пока же никарагуанцы ждали автомобиль инженеров, мимо трибун промчался танк Армении под управлением самого молодого экипажа. Все они — девятнадцатилетние солдаты и сержанты срочной службы.

Несмотря на возраст, отстрелялись военнослужащие I армейского корпуса армии Армении почти на "отлично" — только один снаряд пролетел на сантиметр ниже мишени и угодил в бруствер. Сбили они и условный вертолет противника — сложную мишень, в которую далеко не всем кадровым экипажам удается попасть.

Третью мишень, условного противника — гранатометчика, наводчик-оператор долго не мог поймать в прицел — но стоило ему найти ее, как от второй очереди из пулемета она разлетелась в клочья.

В это время командир экипажа Никарагуа — Дарвин Гонсалес что-то доказывала инженерам. Чем завершился спор — неизвестно, но после разговора экипаж запрыгнул в резервную машину и умчался дальше по трассе.

В итоге экипаж Гонсалес приехал к финишу последним. Лучший результат продемонстрировали индийские военные, а второе место досталась экипажу из Армении — но кто знает, может судьи найдут ошибку в чьих-то действиях и окончательные результаты еще изменятся.